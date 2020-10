Dificultats per a reclutar talent entre els joves

Malgrat l’elevada desocupació, les empreses espanyoles tenen dificultats per a reclutar talent. L’informe “Les competències professionals del futur: un diagnòstic i un pla d’acció per a promoure l’ocupació juvenil després de la COVID-19” indica que el 83% de les empreses afronten problemes en incorporar candidats a certs llocs a causa de les limitacions del seu perfil professional, i no sols pels seus coneixements.

Els nous models de negoci exigeixen també capacitats, com l’analítica o la comunicació, i actituds com la iniciativa, l’autonomia o el sentit del compromís. L’estudi afirma que els coneixements tecnològics dels candidats són inferiors a la demanda del mercat, perquè nou de cada deu empreses manifestaren problemes per a cobrir llocs en àrees com big data, intel·ligència artificial, robòtica o màrqueting digital.

Perquè no s’engrandeixi la bretxa, els autors proposen fomentar els graus i programes STEM (acrònim en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), i recomanen una orientació professional primerenca, que potenciï les carreres tècniques.

Així mateix, les empreses consideren que els centres educatius haurien d’impulsar el desenvolupament de capacitats com el treball en equip, l’organització, la comunicació o el lideratge.

Finalment, l’informe també reflecteix un dèficit en les actituds que les empreses necessiten, ja que consideren que els universitaris no estan preparats en termes d’adaptabilitat i resiliència i que els falta iniciativa. Altres actituds amb importants deficiències són la visió de conjunt, el compromís i l’autonomia.

