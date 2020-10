5 Materials aïllants ecològics per a casa teva

Fins fa poc, es construïa tenint en compte bàsicament els costos, però ara altres aspectes i altres variables s’han tornat rellevants: la qualitat, la salut i l’impacte mediambiental dels edificis. Els materials emprats a la construcció són un dels principals aspectes per a definir-la com a sostenible. Per això, cada vegada més, les mirades se centren en materials ecològics i verds, entre els quals trobem:

1. SURO: És el material de major acceptació per complir de manera efectiva la funció d’aïllant, és reciclable i renovable i s’utilitza en forma de panells premsats. En ser molt impermeable, és ideal en soleres o soterranis.

2. LLI: Prové d’una planta de cultiu fàcil i baix impacte ambiental, obtenint fibres reciclables perfectes com a aïllant. A més ofereixen una bona resistència mecànica sense tractaments addicionals.

3. CEL·LULOSA: Té gran capacitat d’emmagatzematge de calor i d’aïllament acústic. Es tracta d’un aïllament lliure de juntes, que forma un bloc de massa homogènia i s’aplica en càmeres, trasdossats o forjats.

4. LLANA D’OVELLA: És una fibra natural que humitejada posseeix gran capacitat d’aïllament.

5. ARGILA EXPANDIDA i PERLITA: Són poroses i lleugeres, i s’usen com a material aïllant ignífug.

Per ecoesmas.com