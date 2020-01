La Confraria de Sant Antoni Abat de la Seu d’Urgell celebrarà aquest pròxim divendres 17 de gener la festivitat del seu patró amb el repartiment de més de 7.000 racions de la tradicional escudella d’aquesta diada. En aquesta menja típicament d’hivern es fan servir més de 1.000 quilos de verdures, llegums, carn de porc i de vedella.

El programa d’actes de la festivitat de Sant Antoni Abat s’iniciarà aquest dimecres 15 de gener, a dos quarts de deu del vespre, amb la presentació a les autoritats de la ciutat per part de la junta de la confraria del nou banderer, que en aquesta edició ha recaigut en Jordi Armengol Obiols. Serà, el ‘banderer sortint’, Ramon Dolcet Duran, qui li atorgarà el pendó d’aquesta entitat, i es nomenarà com a banderer proposat per l’any que vinent Andreu Ramos Isús.

Festivitat de Sant Antoni

Divendres, 17 de gener, festivitat de Sant Antoni Abat, se celebrarà a les 12 del migdia, la missa solemne a la catedral de Santa Maria d’Urgell, on s’oficiarà la tradicional benedicció i repartiment del ‘Panet de Sant Antoni’. A l’una del migdia, es beneiran els animals davant la Catedral i seguidament es realitzarà la passejada pels carrers del centre històric de la Seu fins arribar al passeig Joan Brudieu. Allà es faran els tradicionals ‘Tres Tombs’.

Finalment, es portarà a terme la benedicció de la calderada de Sant Antoni que s’elabora al bell mig del passeig Joan Brudieu i on els mateixos confrares de Sant Antoni repartiran a tots els urgellencs i urgellenques congregats per aquesta festivitat per a poder provar aquest plat típic d’hivern.

Des de 1904

Coincidint amb aquesta festivitat tan entranyable, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, en la seva salutació dins del programa de mà que edita per a l’ocasió la Confraria de Sant Antoni, remarca la importància d’aquesta tradició a la nostra ciutat: “Tenim constància documentada de la celebració d’aquesta festa, amb la tradicional calderada, des de 1904, com ens explica l’historiador Lluís Obiols en aquest mateix programa”. “Aquest fet -afegeix Fàbrega- converteix la nostra calderada en una de les més antigues de Catalunya, en una calderada més que centenària”.

Val a dir al respecte que al nostre país només hi ha set municipis que en puguin presumir, els quals formen la Federació d’Escudellers, Ranxos i Sopes Històriques de Catalunya (FERSHC), una entitat que reivindica el paper d’aquestes menges tradicionals que s’elaboren arreu del Catalunya amb l’objectiu d’aconseguir el reconeixement com a‘patrimoni immaterial’ per part de la UNESCO.

Per la seva part, els membres de la Confraria de Sant Antoni de la Seu d’Urgell agraeixen a tots els col·laboradors i patrocinadors que fan que la Festivitat de Sant Antoni es pugui celebrar any rere any. Els confrares expliquen que per tal que la majoria de veïns gaudeixin d’aquesta diada, els pagesos, carnissers i cansaladers els animen a participar de les activitats, i a degustar l’escudella que des de primera hora del matí preparen per a tots els urgellencs, veïns i gent que estigui de pas i s’apropin fins als passeig de la Seu.

Cal recordar que la mateixa confraria posa a disposició de tothom que ho vulgui plats per a poder tastar l’escudella al mateix passeig Joan Brudieu, espai on s’elabora aquest plat típic de Sant Antoni.