Descobrir noves aficions a partir dels 60 anys

L’edat no és cap obstacle per a continuar aprenent i gaudir de noves experiències. De fet, moltes persones descobreixen les seves millors aficions després de la jubilació, quan disposen de més temps per a dedicar-se a activitats que realment els agraden. Els 60, 70 o 80 anys poden ser una etapa plena d’oportunitats per a desenvolupar talents amagats, conèixer gent nova i mantenir-se actiu tant físicament com mentalment.
Per què és important tenir aficions?
Les aficions aporten molt més que entreteniment. Diversos estudis han demostrat que mantenir-se ocupat en activitats agradables contribueix a millorar l’estat d’ànim, reduir l’estrès i estimular el cervell. A més, moltes aficions afavoreixen les relacions socials i ajuden a combatre la sensació de solitud que algunes persones poden experimentar amb el pas dels anys. Tenir un projecte, una activitat o una passió proporciona motivació i dona sentit al dia a dia.
Una bona manera de començar és recordar aquelles activitats que t’agradaven quan eres més jove. Potser t’encantava dibuixar, tocar un instrument, escriure o cuidar plantes, però les responsabilitats familiars i laborals et van obligar a deixar-ho. Ara és un bon moment per reprendre aquelles passions. Sovint, redescobrir una afició antiga resulta molt gratificant i permet recuperar una part important de la pròpia identitat.
No s’ha de tenir por a l’hora de provar activitats noves. Moltes persones descarten certes activitats perquè creuen que són massa grans per a començar. Però mai és tard per aprendre. Algunes aficions ideals per a iniciar-se en qualsevol edat són:
- Jardineria i horticultura.
- Pintura i manualitats.
- Fotografia.
- Lectura i escriptura.
- Cuina i rebosteria.
- Aprenentatge d’idiomes.
- Ball en grup.
- Senderisme i excursions suaus.
- Informàtica i noves tecnologies.
- Voluntariat.
L’important no és ser un expert, sinó gaudir del procés.
Participar en tallers, cursos o activitats comunitàries en llocs com ajuntaments, centres cívics, biblioteques i casals de gent gran ofereixen un doble benefici: per una banda, permet aprendre coses noves i facilita el contacte amb persones que comparteixen interessos similars i, d’altra, fer noves amistats és sovint una de les experiències més enriquidores d’aquesta etapa de la vida.
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Les aficions que impliquen moviment i estimulació cognitiva són també, especialment beneficioses. Per exemple:
- Ballar ajuda a mantenir l’equilibri i la coordinació.
- La jardineria afavoreix l’activitat física moderada.
- Els jocs de taula estimulen la memòria i la concentració.
- Aprendre un idioma exercita el cervell.
- Les caminades en grup milloren la salut i fomenten la socialització.
Combinar diferents tipus d’activitats contribueix a un envelliment més saludable i actiu.
I sobretot, quan comencis, no busquis la perfecció. Un dels errors més habituals és voler fer-ho tot perfectament des del primer dia. Les aficions han de ser una font de plaer, no una obligació. Permet-te equivocar-te, aprendre i avançar al teu ritme. El més important és gaudir del temps dedicat a una activitat que t’aporti satisfacció personal.
La jubilació i la maduresa poden obrir la porta a experiències que abans semblaven impossibles. Descobrir noves aficions és una manera excel·lent de mantenir-se actiu, conèixer persones, estimular la ment i trobar noves il·lusions. A partir dels 60 anys encara queden moltes coses per aprendre, crear i gaudir. Només cal fer el primer pas i atrevir-se a provar alguna cosa nova.