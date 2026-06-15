Progressistes-SDP pensa que «Andorra arriba al proper cicle electoral enmig d’una crisi social, econòmica i institucional»

L’Assemblea General de Progressistes-SDP, reunida el passat cap de setmana, ha analitzat la situació política, econòmica i social d’Andorra, ha fet balanç de la participació del partit en els principals espais de concertació política i institucional i ha definit les prioritats polítiques que han de marcar la seva actuació durant els propers mesos. Els treballs de l’Assemblea han coincidit en una conclusió central: «Andorra afronta una etapa decisiva del seu futur i ho fa amb problemes estructurals que s’han anat acumulant durant anys, sense que les principals forces polítiques hagin estat capaces d’oferir una resposta global i coherent als reptes que té plantejats el país».
Progressistes-SDP considera que «les properes eleccions generals no poden convertir-se en una simple confrontació entre lideratges o eslògans electorals. El que està en joc és la capacitat d’Andorra per a afrontar els seus reptes socials, econòmics i institucionals i continuar sent un projecte col·lectiu compartit».
Josep Roig: «Andorra necessita menys soroll, menys tacticisme i més projecte de país»
En la primera ponència de l’Assemblea, dedicada a l’anàlisi del context polític actual, el president de Progressistes-SDP, Josep Roig, va assenyalar que una part important de les preocupacions que avui expressa la ciutadania «són conseqüència de problemes que s’han deixat créixer durant massa temps sense una actuació decidida per part dels responsables polítics». Roig va situar la crisi de l’habitatge com «l’exemple més evident d’aquesta manca d’anticipació».
Va assenyalar que «durant anys s’ha estat ignorant l’evolució del mercat immobiliari mentre els preus augmentaven, l’oferta residencial es reduïa i cada vegada més famílies tenien dificultats per a accedir a un habitatge digne».
Segons va exposar, el problema no ha aparegut de manera sobtada. «És el resultat de decisions preses durant anys i també de decisions que no es van prendre quan encara hi havia marge per a actuar».
En aquest sentit, Progressistes-SDP considera que «després de setze anys al Govern, Demòcrates no pot continuar comportant-se com si fos un simple observador dels problemes que afecten el país».
L’Assemblea ha constatat que les dificultats d’accés a l’habitatge, l’increment sostingut del cost de la vida i la pèrdua progressiva de poder adquisitiu «estan generant una fractura social preocupant».
«Cada vegada és més evident l’existència de dues Andorres que avancen a velocitats diferents: una Andorra que es beneficia dels efectes del creixement econòmic i una altra que veu com mantenir unes condicions de vida dignes resulta cada vegada més difícil», asseguren des de la formació.
Progressistes-SDP defensa que la resposta a aquesta situació «no passa per alimentar el malestar ciutadà ni per convertir la indignació en una eina electoral».
Josep Roig va explicar dissabte que «és més fàcil construir discursos de protesta que assumir responsabilitats de govern» i va advertir que «el país necessita menys soroll polític i més capacitat per a construir solucions».
L’Assemblea ha compartit la «preocupació per la manca d’un debat de fons sobre el model d’Andorra que es vol construir durant les properes dècades».
Progressistes-SDP considera que «el país necessita una proposta transversal capaç de generar consensos amplis i de superar la lògica de blocs que ha dominat el debat polític durant els darrers anys».
Per aquest motiu, el partit ha acordat impulsar durant els propers mesos un document polític de referència que defineixi amb claredat el seu projecte de país i permeti explorar possibles espais de cooperació amb altres sectors reformistes.
Renovació de la Comissió de Política Nacional
L’Assemblea General ha culminat amb l’elecció de la nova Comissió de Política Nacional per al període 2026-2029.
La candidatura presentada, que ha estat elegida per unanimitat, queda integrada per:
• Josep Roig, president
• Elisabet Zoppetti, secretària d’Organització
• Marian Sanchiz, administradora general
• Alain Mateu, vocal
• Cristina Montolio, vocal
• Najim Aouraghe, vocal
• Marc Latorre, vocal
• Àngel Subirats, vocal
La nova direcció ha assumit el compromís de continuar reforçant la presència de Progressistes-SDP en els grans debats nacionals i de contribuir a «la construcció d’una alternativa política basada en la responsabilitat, la cohesió social, el reformisme i la defensa de l’interès general».
L’Assemblea General s’ha clos amb una idea compartida per tots els participants: «Andorra necessita més projecte de país, més capacitat d’acord i més visió de futur».
«Progressistes-SDP continuarà treballant perquè aquest debat ocupi el centre de la vida política andorrana», asseguren des de la formació progressista.