La conductora d’un cotxe resulta ferida en un sinistre a Soldeu

Aquest matí de diumenge, 28 de desembre s’ha registrat un accident de circulació a la xarxa viària andorrana, el qual s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida. Els fets han tingut lloc a la carretera general número 2 (CG2), en el seu punt quilomètric 18,950, a Soldeu, a la parròquia de Canillo. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés a les 09:05 hores.
En l’esmentat incident viari únicament s’ha vist implicat un sol vehicle. Es tracta d’un turisme amb matrícula del Principat. A causa del sinistre, la conductora del cotxe, una jove de 19 anys veïna d’Andorra ha resultat ferida.