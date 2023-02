De penal, però, per fi un gol: FC Andorra 1 – Sporting 0

Bakis marcant el gol de penal contra l’Sporting (FC Andorra)

Partit realment entretingut el que s’ha pogut veure la tarda d’aquest diumenge a l’Estadi Nacional entre el FC Andorra i l’Sporting de Gijón. El conjunt tricolor ha estat clarament superior quant a joc i ocasions durant la primera meitat. Els primers 45 minuts (+1) han tingut un gran German Valera aportant molta profunditat i, fins i tot, ha etzibat un fort xut des de fora de l’àrea, topant la pilota contra el travesser. Parlant de protagonisme, avui el VAR ha fet hores extres.

Uns minuts abans del pal de Valera, Albanis ha marcat un gol que, després, s’ha encarregat el VAR d’anul·lar-lo per una falta prèvia. Al 35, Bakis no ha encertat a enviar l’esfèrica dins la xarxa quan es trobava a només un metre de la porteria. El problema és que el FC Andorra, una vegada més (és un dejà vu reiteratiu) no aprofitava les seves oportunitats.

Ja després del descans, ha estat l’Sporting qui ha mostrat més perill a l’àrea rival. Fins i tot, ha marcat un gol que, novament el VAR, ha anul·lat per un fora de joc previ. Tot i que els asturians han posat una marxa més, els tricolors encara gaudien d’ocasions. Així, al minut 74 s’ha xiulat un penal a favor, per a que un cop més, el VAR, no el donés per una falta prèvia. Només tres minuts després, una jugada dins l’àrea de l’Sporting ha estat revisada pel VAR per possible penal sobre Bakis. L’àrbitre s’ha atansat a la banda per a veure el monitor i, veient les imatges, indicava els 11 metres. El penal l’ha xutat Bakis posant l’1 a 0 en el marcador.

A partir d’aquí i amb 8 minuts d’afegit que ha indicat el col·legiat, els de Gijón s’han anat a l’atac per a intentar igualar el partit. Però, els d’Eder Sarabia han sabut parar el cop i endur-se, després de 5 partits perduts, una victòria per 1 a 0 que té un sabor molt dolç.