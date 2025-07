D’amic i Amat. Lectura creativa

Estimats diocesans, estimada església d’Urgell,

Al bell mig de l’estiu, enmig de la calor i de dies de família i de convivència amical, us convido a redescobrir la lectura en família com una eina vertebradora de comunió i de creixement espiritual.

El poeta francès Victor Hugo ja deia: “Qui llegia viatjava”, una idea molt estesa en el camp de la literatura mundial. L’exercici de la lectura condueix a una gran imaginació que ens transporta a indrets que mai no hauríem pogut suposar.

Cadascú de nosaltres ha rebut una formació que, en aquest temps de vacances, també cal que cuidem, per a poder-la compartir amb la família, amb els amics, amb els companys de feina, amb els veïns. Tota la nostra existència és un formar-se per a esdevenir Amigos fuertes de Dios, com diria la santa castellana, Santa Teresa de Jesús.

La disciplina de llegir una estona cada dia en silenci ens fa escoltar el més profund de les nostres vides i els significats més amagats. Al mateix temps, entrem en una història de vida, en una realitat que no és la nostra, i comencem, sense adonar-nos-en, un exercici de sortir de nosaltres mateixos per a obrir-nos a una existència que ha estat creada per amor.

Aquest estiu us faig una proposta no solament educativa sinó cristiana: recuperem la lectura en família. Al matí, al vespre, abans dels àpats, quan sigui, establim un temps on, asseguts a casa, puguem llegir i compartir després la nostra lectura per a créixer com a persones i, de retruc, també viatjar amb la imaginació i, per què no, descobrir tantes històries i narracions que poden ser significatives i així formar-nos com a persones, com a fills de Déu.

No tothom pot emprendre viatges de gran cost econòmic o no tothom podrà anar de vacances fora de les seves poblacions, però sí que podem salvaguardar la nostra dignitat que se’ns ha donat com a fills de Déu, creant aquest bon hàbit de lectura en família, tot concloent-lo amb el senyal de la creu.

Avui us suggereixo de llegir un llibre de la Bíblia, concretament del Primer Testament: el llibre del Càntic dels Càntics, un llibre de poesia, de vers, però amb una narrativa que ens guia cap a una experiència de relació entre l’Amat —Déu, el nostre Pare— i l’Amic —cadascú de nosaltres—, o en un altre llenguatge, entre l’Espòs i l’Esposa. Submergim-nos en aquest llibre apassionant i fem créixer en nosaltres el do de l’amor i de la pau que ve de Déu i que ens durà a servir les nostres famílies, que més necessitaran d’aquesta estimació.

El Càntic dels Càntics és una exaltació de l’amor humà autèntic, entès com un do de Déu i una expressió del seu mateix amor: com un lliri entre els cards, és la meva amiga entre les donzelles (Ct 2,1). Molt bona lectura en família, tot teixint unes relacions més justes i més pacífiques, del Vostre servidor,





✠ Josep-Lluís Serrano

Bisbe d’Urgell