Nil Checa passa a les semifinals de caiac cross i Ona Perelegre tanca el Mundial

Espectacular imatge de Nil Checa baixant pel canal de Foix (FACC)

El palista del Principat, Nil Checa, disputarà aquest diumenge les eliminatòries del caiac cross al Campionat del Món júnior de piragüisme que se celebra a Foix. L’andorrà ha completat una gran actuació en els time trials disputats aquest dissabte, assolint la 15a millor marca amb un temps de 54.28, que li permetrà sortir al ‘heat’ 8, programat per a les 11.49 h. El jove palista andorrà s’enfrontarà a l’espanyol Faust Clotet, el polonès Marek Kulczycki i a l’italià Eita Belot de la Hunaudaye.

“Estem molt contents amb la competició del Nil d’avui. Ha aconseguit un resultat espectacular. Des del primer moment del dia es trobaven molt bones sensacions i ha enllaçat una baixada que recordarem. No només és la quinzena posició, sinó que per a demà -diumenge- li dona un avantatge molt bo de cara a les confrontacions”, ha valorat el tècnic de la FACC, Adrià Martín.

D’altra banda, Ona Perelegre ha tancat la seva participació al Mundial amb una 34a posició als time trials femenins, amb un temps de 64.83, i s’ha quedat a només 0.35 segons de la classificació per a les eliminatòries, reservada a les 32 millors. Tot i no aconseguir el bitllet per a diumenge, la seva baixada ha estat competitiva i solvent, deixant una gran imatge en el seu primer Mundial.