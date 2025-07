Coberta del llibre infantil “Caos a la fira”

Títol: Caos a la fira

Escriptors: Gemma Brie i Vincas Richardson

Il·lustradora: Íngrid Valls

Editorial: Joventut ( col·lecció Belzi el Sensebanyes)

Pàgines: 144

Edat: A partir de 7 anys

Què penseu que és el pitjor que li pot passar a un dimoni? Doncs que sigui bo. En Belzi, pobret, pateix aquesta desgràcia: és bo, i per molt que s’hi esforci i s’hi escarrassi no aconsegueix fer cap malifeta, i si no ho aconsegueix no li creixeran les banyes i no podrà tornar a entrar l’infern, que és on més calentet s’està. Les banyes li creixeran de manera proporcional al mal que reparteixi, però això, per sort, no serà tan fàcil. L’Àlex, la Vera i en Ross són els tres amics que l’ajudaran en aquesta quimera tan poc comuna de buscar trapelleries, però que no siguin gaire dolentes. Integrar el diferent de manera diferent marcarà la diferència.

Gemma Brie i Vincas Richardson ens proposen aquesta història plena d’humor i amistat, i també molta escalfor… mai millor dit. Ingrid Valls respon per la part gràfica, amb un estil senzill i naïf del tot assolible per als lectors més joves, acompanyat de petits blocs de text i de força pàgines a dibuix complet, tot esquitxat de colors vius i cridaners.

Aquesta primera entrega és també el primer còmic infantil de producció pròpia de la veterana Editorial Joventut, una aposta que esperem que tingui continuïtat.

Una divertida manera d’apropar-se a l’infern sense cremar-se.





Jaume Vilarrubí / Clijcat / Faristol