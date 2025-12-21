Títol: Com muntar el pessebre i evitar que el caganer faci caca on no toca
Escriptor: Òscar Vendrell
Il·lustrador: Jaume Bosch
Editorial: Baula
Pàgines: 44
Edat: A partir de 7 anys
Que ens consti a nosaltres, aquesta és la quarta vegada que l’autor i l’editorial presenten un llibre destinat a exposar al públic infantil el perquè i el com dels personatges i figures nadalencs. Ho van fer amb el tió, amb els Reis, amb el Pare Noel i enguany li ha tocat al caganer, figura nostrada com n’hi ha poques.
El millor del cas és que el text de Vendrell té la traça i la picardia suficients per a tractar un tema de fonda arrel històrica sense que faci olor de resclosit. Al contrari, encara la figura del caganer del pessebre amb una bonhomia, una audàcia i una empatia que enamoren. Exposa amb claredat d’on ve el caganer, per què el situem al pessebre i on és més convenient i raonable ubicar-lo, i obre portes a dur a terme el muntatge pessebrístic de diferents maneres: amb figuretes heretades, o comprades a la fira, o fetes per nosaltres. Fins i tot, incita a muntar un pessebre vivent com tants que se’n representen a diferents indrets de Catalunya. O a incorporar-hi un tren elèctric de joguina (perquè els qui van a la cova hi arribin més aviat), o a fer un reservat amb un tetrabrik per tal que caganers i caganeres puguin mantenir un mínim d’intimitat. Tot plegat amb un to col·loquial, sense paternalismes, àgil, fresc i posat al dia que fa goig de llegir.
A aquest text ple de suggeriments l’acompanyen magníficament les il·lustracions de Jaume Bosch, amb uns personatges i uns entorns realitzats en allò que en el món del còmic se’n diu línia clara, que concorden perfectament amb el registre tonal de l’autor.
Teresa Duran / Clijcat / Faristol