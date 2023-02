Da Cruz, tercer a la FIS de Baqueira

El rider andorrà, Mario da Cruz (a la dreta) en el tercer lloc del podi a Baqueira (FAE)

Aquest dissabte s’ha disputat a Baqueira una cursa FIS de boardercross corresponent a la Copa d’Espanya, en la qual els tres representants andorrans han estat entre els millors. Ha destacat Mario da Cruz, tercer a la cursa masculina, mentre que en dones Elia Pascuet ha estat 5a.

Da Cruz ha entrat a les finals amb el segon millor crono. Després als vuitens de final s’ha imposat a la seva mànega, mentre que en quarts també ha estat primer del seu grup. En semifinals ha acabat segon per a accedir a la final, on finalment ha estat tercer. La cursa ha estat per a Bernat Ribera, mentre que Álvaro Romero ha estat segon.

En la cursa femenina, en quarts de final, Nerea Fernández ha passat a quarts com a segona classificada, mentre que Elia Pascuet també ha estat segona al seu grup. En semifinals, cadascuna en un grup, han estat terceres i han anat, doncs, a la final de consolació, on Pascuet ha estat la guanyadora i, per tant, la 5a de la cursa, i Fernández segona i, per tant, 6a.