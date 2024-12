Curses, activitats lúdiques i festes per a cloure l’any a l’Alt Urgell

La comarca de l’Alt Urgell és a punt per a rebre el nou any

La Seu i l’Alt Urgell acomiaden el 2024 amb diverses activitats al llarg d’avui dimarts, 31 de desembre. A la capital urgellenca, el programa ‘El Món Màgic de les Muntanyes’ oferia la proposta ‘La màgia de l’Home dels Nassos’, a càrrec de l’actor i presentador Ivan Caro i de Pere Macià, a la plaça de les Monges.

Més tard, a les 5 de la tarda, la plaça dels Oms s’omplirà de gent i de color per a la sortida de la ja consolidada Cursa Sant Silvestre Memorial Marc Peña Turet. En pocs anys la prova atlètica de comiat d’any de la Seu d’Urgell s’ha situat com una de les més concorregudes no només del Pirineu sinó de tot l’interior de Catalunya, i en aquesta 16a edició preveu congregar novament centenars de persones. La recollida de dorsals ja va començar diumenge i ha continuat al llarg d’aquest dilluns. Les inscripcions, que un any més eren gratuïtes, ja estan tancades i han inclòs un obsequi especial per als 1.500 primers inscrits.

La Sant Silvestre La Seu presenta des de la primera edició un recorregut assequible i apte per a tothom, de 3.650 metres. Els participants surten de la plaça dels Oms i continuen pel carrer de Sant Domènec, el Camí Ral de Cerdanya, la rotonda de Bombers, el carrer de Circumval·lació, el camí de la Palanca i el passeig de Joan Brudieu. El trajecte també inclou el carrer de Lluís de Sabater, el carrer Major, la placeta de Sant Miquel, el carrer dels Canonges, el portal d’Andorra, el carrer Major, el carrer de Fra Andreu Capella, novament el passeig Joan Brudieu i el carrer de Sant Ot, abans de l’arribada al carrer Regència d’Urgell. Aquest és el segon any que aquest vial acull la meta i que l’organització és a càrrec del Servei Municipal d’Esports, després que anteriorment l’havien dirigit la colla Lokal 23 -impulsora de la cursa- i el col·lectiu 92-93.

A Organyà, l’Ajuntament ha informat que l’Atlètic Santa Fe havia programat per a aquest 31 de desembre l’última caminada de l’any, amb una pujada fins a Santa Fe que sortia a les 10 del matí des de la plaça de les Homilies. I a la nit, el col·lectiu Jovent Ganxo organitza una festa de Cap d’Any al Centre Cívic, que començarà a la una de la matinada amb la sessió ‘Hits Old School’. Més tard, a 2/4 de 3 de la matinada, actuarà DJ Astra.