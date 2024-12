El segon premi de la Grossa de Cap d’Any, venut en part a la Seu

Llistat de números premiats a la Grossa de Cap d’Any

La sort torna a somriure la Seu d’Urgell en els sortejos de Nadal. El segon premi de la Grossa de Cap d’Any s’ha venut en part a la capital de l’Alt Urgell. L’altra ciutat on s’ha despatxat és les Borges Blanques. El número afortunat és el 81612 i els compradors rebran 65.000 euros per cada bitllet. En la redacció d’aquest article, Loteries de Catalunya no havia fet públic a quins punts de venda s’ha distribuït.

Pel que fa al primer premi del sorteig, que s’ha fet aquest dimarts al migdia, ha correspost al número 44748. i en aquest cas s’ha venut íntegrament a Reus. A aquest premi principal li corresponen 200.000 euros per bitllet.

Pel que fa a la resta de categories, el tercer premi (30.000 euros per bitllet) correspon al 96522, que s’ha distribuït a l’Hospitalet de Llobregat. Els dos quarts premis (10.000 €) són el 22724 i el 83387, que han tocat a Banyoles, Sarrià de Ter i Badalona.

I els tres cinquens (5.000 € per bitllet) han tornat a repartir sort al Pirineu. El primer d’aquests números escollits pel bombo, el 89479, s’ha venut íntegrament a la vila berguedana de Gironella. I el segon, el 42111, s’ha repartit a la capital del Pallars Jussà, Tremp, i també a Sant Celoni (Vallès Oriental). El tercer cinquè premi ha estat el 97342, venut a Sant Feliu de Codines, novament al Vallès Oriental.

El segon premi de la Grossa de Cap d’Any, a la Seu d’Urgell, arriba tot just deu dies després que la capital de l’Alt Urgell també repartís alguns dècims del tercer premi de la Loteria de Nadal. En aquell cas el número afortunat va ser l’11840 i s’havia venut per màquina en més de 160 administracions d’arreu de l’Estat, tot i que una de les que més en va vendre -20 sèries- va ser un altre local de l’Alt Pirineu: La Ganxa de la Pobla de Segur, que l’havia repartit sobretot a través del conegut bar Can Mariano, a Baro.





La Dooble

La Grossa de Cap d’Any també inclou “la Dooble”, el premi que obre actualment la gala i el primer que s’ha fet públic, pensat per a les entitats sense ànim de lucre de Catalunya. El Club de Futbol Sant Miquel de Fluvià, a l’Alt Empordà, ha guanyat el primer premi de la Dooble amb el número 37244. Està dotat d’un milió d’euros, a repartir entre totes les participacions. El segon (250.000 €) ha anat a parar a l’AFA del Col·legi Sant Josep de Navàs (Bages), pel 23416. I el tercer (100.000 €) ha correspost a una altra AFA, la de l’Escola Garcia i Fossas d’Igualada, pel 47679.