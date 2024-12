FGC instal·la barreres de contenció en dos vessants de la línia Lleida – La Pobla per a evitar possibles despreniments a la via

Barreres dinàmiques instal·lades en un dels vessants de la línia (Govern.cat)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha instal·lat set noves barreres de contenció en dos vessants de la línia Lleida-La Pobla de Segur, entre les estacions d’Àger i Cellers, amb l’objectiu de prevenir els efectes de possibles despreniments de roques, per tal d’evitar que afectin la via. Amb aquesta actuació, que ha tingut una inversió de 815.000 euros, Ferrocarrils ja ha actuat en la millora de la protecció de 15 quilòmetres de talussos i vessants de la línia des que en va assumir la titularitat, amb diferents actuacions d’estabilització i d’instal·lació de barreres.

El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, explica que aquestes actuacions “formen part del procés d’actualització constant de les infraestructures i millores que duu a terme Ferrocarrils a la línia Lleida-La Pobla de Segur. Des de l’any 2016 fins ara, ja hi hem invertit 80 milions d’euros. Dues terceres parts, 55 milions d’euros, corresponen al reforç d’infraestructura. Aquesta inversió continuada ens ha permès donar resiliència a l’explotació, oferir un servei de qualitat i assolir un creixement imparable dels passatgers, fins al punt que aquest 2024 hem tornat a batre un rècord anual de viatges a la línia, al qual ja vam arribar al mes d’octubre”.

Els dos vessants on s’ha actuat ara es troben separats entre si per una distància d’un quilòmetre i estan ubicats al sud de la paret de Terradets, al terme municipal d’Àger (Noguera). Les obres s’emmarquen dins del constant procés de manteniment i renovació de les infraestructures que Ferrocarrils duu a terme amb l’objectiu d’assegurar la robustesa de les instal·lacions i la fiabilitat i la puntualitat de les circulacions.

Un dels vessants de muntanya on s’ha intervingut es troba a la part est del Serrat de la Creueta, a la riba dreta del riu Noguera Pallaresa, al costat d’un tram de via entre dos túnels. S’hi ha instal·lat quatre barreres dinàmiques, dues de les quals per a contenir la caiguda de roques de grans dimensions, amb una capacitat d’absorció d’energia de fins a 9.000 kJ, i dues barreres més d’absorció d’energia de fins a 3.000 kJ. El perímetre de totes quatre suma una longitud de 130 metres.

L’altre vessant es troba a l’entrada del congost de Terradets, a la zona de la Font de les Bagasses, també al costat d’un tram de via entre dos túnels. En aquest cas, s’hi ha instal·lat tres barreres dinàmiques, una d’elles amb una capacitat d’absorció d’energia de fins a 9.000 kJ i dues més de fins a 5.000 kJ, amb una longitud total acumulada de 140 metres.

Els dos vessants on s’ha actuat ja es trobaven incorporats al sistema d’avisos preventius de possibles despreniments de roques. Aquest sistema de seguretat, conegut amb el nom d’aspa-fletxa, va començar a ser implantat per Ferrocarrils l’any 2021 en diferents vessants de la línia. Des de llavors, ja l’ha instal·lat en una quinzena de punts de la línia, tot formant un total de 6 quilòmetres de barreres sensoritzades. Aquest sistema suposa un increment de la seguretat en la predicció i avís de caigudes de roques de petites o grans dimensions.





Més de 80 milions d’inversió a la línia Lleida-La Pobla de Segur des de 2016

Les obres d’instal·lació de set barreres dinàmiques formen part del pla d’actuacions de Ferrocarrils a la línia Lleida-La Pobla de Segur, que preveu intervencions en talussos, túnels, vessants, ponts, vies i enclavaments, a banda de la supressió de passos a nivell. En total, des que Ferrocarrils en va assumir el servei l’any 2016, ha invertit més de 80 milions d’euros en aquesta línia. Dos terços d’aquesta inversió (55 milions) han correspost a treballs de reforç de la infraestructura.