Andorra preveu un Nadal, dels millors dels últims anys, amb més de 240 km esquiables

Les estacions de Grandvalira Resorts preparen una àmplia proposta d’activitats i experiències per a aquestes festes de Nadal. Baixades de torxes i de llumetes, l’arribada del Pare Noel i dels Reis Mags, sopars envoltats de neu, música i activitats a pistes, experiències màgiques com el múixing o sortides en motos de neu, o festes après-ski amb reconeguts DJ internacionals són només algunes de les propostes més destacades de les pròximes setmanes.
Tot plegat en un marc de condicions excel·lents i bones previsions meteorològiques. De fet, les estacions d’Andorra preveuen un dels millors Nadals dels últims anys quant a les condicions gràcies a les últimes nevades i les previstes per als propers dies, que se sumaran a una baixada de temperatures que permetrà produir neu de cultiu.
De cara a aquest cap de setmana, la previsió és comptar amb pràcticament 200 km esquiables entre els tres dominis d’Andorra, dels quals 125 km seran a Grandvalira, mentre que a Pal Arinsal hi haurà el 70% de les pistes obertes i el 100% dels remuntadors operatius, entre ells el telefèric que connecta els dos sectors. A Ordino Arcalís, des d’aquest cap de setmana hi haurà pràcticament el 90% de les pistes obertes i el 100% dels remuntadors actius, entre els quals el telecadira de Creussans.
De cara a la setmana vinent i Nadal, en què es preveu una molt bona afluència a les estacions, Grandvalira Resorts preveu ampliar l’oferta esquiable fins als 240 km de pistes. Grandvalira tindrà tots els seus sectors connectats per pista i més de 156 km esquiables. Paral·lelament, Pal Arinsal continuarà augmentant l’àrea esquiable disponible fins a pràcticament al 90% de les pistes i el 100% dels remuntadors operatius, mentre Ordino Arcalís s’aproparà al 100% de les pistes, incloses les zones de freeride de Creussans i Freixans, i mantindrà el 100% dels remuntadors operatius.