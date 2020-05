Cuida el teu jardí i estalvia aigua

Estalviar aigua durant el reg de les plantes és avui, més que mai, una necessitat. Moltes vegades la deixem córrer sense detenir-nos a pensar en que és un bé escàs. És hora de revertir aquesta situació. Cuidar el jardí sense exagerar en el seu consum és possible amb aquests senzills trucs.

Un dels detalls a avaluar, és l’hora del reg. Si ho fas en la tarda, les teves plantes necessitaran més aigua per a competir contra l’evaporació. Executa aquesta tasca a primera hora del matí o en la nit, perquè la radiació solar no sigui un problema. Pots col·locar escorces en la base per a potenciar la retenció de l’aigua.

Tria bé el sistema de reg. Un de degoteig significarà un estalvi i serà més efectiu. La mànega pot ser ràpida, però sol representar un malbaratament. No l’usis com un reemplaçament del rasclet, i evita deixar-la funcionant per llargs períodes.

Ajusta l’aspersor. Sovint les senderes s’entollen per estar mal adreçat i per tenir més potència de la necessària. És important regular la quantitat de líquid i gestionar la seva orientació cap a la zona de reg.

Hi ha mecanismes de retenció d’aigua que són molt profitosos. Deixen anar l’aigua acumulada quan la terra comença a assecar-se.

Sempre que sigui possible, emmagatzema aigua de pluja. El terreny s’encarregarà de purificar-la mentre la “beu”. Per a això, podràs recórrer a algun bidó o cisterna. Opta també per separar el teu jardí per espècies, tenint en compte les necessitats de reg. El millor serà que montis un calendari i programis el treball dels aspersors.

Vigila que no existeixin fugides en les canonades i protegeix les plantes dels torbs. Aquests les ressequen i les fan voler més aigua del normal.

Elimina les males herbes, ja que roben l’aigua i els nutrients de les teves flors. Tampoc abusis de la gespa. Si t’agrada molt, tria un resistent a la sequera.

Aplicant aquests trucs notaràs com es nota a la factura de l’aigua. Tant el planeta com la teva butxaca t’ho agrairan

Per Vivirhogar.es