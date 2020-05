7 usos del vinagre blanc a la llar

El Vinagre Blanc es forma originalment de la fermentació del vi blanc, encara que existeixen vinagres destil·lats que procedeixen d’altres fermentacions com del malt, del blat de moro, la patata o la canya de sucre entre altres. S’utilitza en amanides, vinagretes o per a conserves. És el més fort dels vinagres i pot tenir concentracions d’un 5% o 10% d’àcid acètic. En ser molt fort sol vendre’s diluït i amb la seva concentració controlada.

El vinagre a part d’en la cuina i per a la salut serveix per a netejar la casa i aconseguir un ambient saludable, mantenint a ratlla les malalties. Alguns dels seus usos són:

1. Per a netejar el terra, vidres, nevera o banys, usa vinagre diluït en aigua.

2. Per a eliminar la calç d’aixetes i dutxes, desmunta’ls i deixa’ls una estona en vinagre.

3. Serveix com a substitut del suavitzant en la rentadora.

4. Per a eliminar la calç de la cafetera, posa aigua amb un bon raig de vinagre i posa-la al foc com si preparessis un cafè. Repeteix l’operació les vegades necessàries.

5. Per a eliminar males olors, deixa a l’habitació un recipient amb vinagre.

6. Per a eliminar olor de pintura, mentre pintes deixa diversos recipients amb vinagre i mantingues-los diversos dies, canviant el vinagre diàriament.

7. Per a eliminar l’òxid, usa vinagre pur i deixa’l actuar durant 24 hores.

Per Ecocosas.com