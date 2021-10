Cristian Pascual: “El pacient vol una experiència Netflix de la medicina”

Cristian Pascual és CEO de Mediktor i president del Barcelona Health Hub. De formació enginyer industrial, va treballar quasi una dècada a Antai Venture Builder i més de 18 anys a Europastry on va ser director general del Grup Moli Vell i va fundar els conceptes de Santagloria o L’Obrador. Actualment, treballa en un lloc privilegiat com és el Recinte Modernista de l’Hospital de Sant Pau i la seva gran passió és la medicina tecnològica. Davant “la tempesta perfecta” de la sanitat, Pascual defensa que la salut digital i l’hospital líquid són la millor manera de capejar el temporal.

Ha treballat a Letsbonus, Europastry o Antai… Per què va decidir emprendre amb Mediktor?

Vaig estar molts anys a Europastry treballant dins el món del pa i la brioixeria i vaig fundar el concepte de Santagloria i l’Obrador. Vaig començar a participar en l’ecosistema emprenedor amb Letsbonus que va ser una experiència molt entretinguda i tenia moltes ganes de crear la meva pròpia empresa. El moment va arribar un cop es va vendre la divisió de retail d’Europastry. Sóc amic de l’Oscar Garcia-Esquirol des de fa 35 anys i vam crear Mediktor que replica la lògica d’un metge amb intel·ligència artificial.

Un metge amb intel·ligència artificial?

No ens obsessiona la tecnologia, sinó el resultat. Combinem moltes tecnologies per replicar la lògica intrínseca d’un metge per tal que la màquina et faci la mateixa pregunta que et faria un metge conegut si li envies un whatsapp. Això implica reconeixement de llenguatge natural i la conversa comença preguntant com es troba el pacient. Li pots respondre en català. La màquina et farà entre 14 i 18 preguntes fins a arribar al resultat amb una ajuda i un llistat de possibles malalties. Això cobra encara més sentit quan es lliga amb un sistema assistencial com el d’AXA i suggereix fins i tot a quin hospital has d’anar i amb quin metge has de parlar. O potser et recomana que et quedis a casa i com estructurar i vehicular el següent pas.

“Volem convertir Barcelona en un hub punter de salut digital arreu del món”

Quina és la visió del Barcelona Health Hub?

Aquí ajudem altres startups de l’ecosistema per tal que tinguin èxit i volem convertir Barcelona en un hub punter de salut digital arreu del món. El camí és ajudar a les startups, connectar-les amb les corporacions, el sistema sanitari o les institucions mèdiques. El Barcelona Health Hub és una organització sense ànim de lucre, treballem amb les startups per a l’ecosistema.

Tot plegat des del Recinte Modernista de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona

Volíem estar a prop d’un hospital perquè tot això tenia sentit des de la proximitat. Vam aterrar aquí i ja no va haver-hi més discussió. Tot això s’explica sol quan fas una visita al Barcelona Health Hub del Recinte Modernista.

Com està posicionada Barcelona en salut digital arreu del món?

El potencial és molt gran. Barcelona està molt per davant de Madrid i la resta de ciutats d’Espanya en qüestió de salut. Tenim indústria, reconeixement de la comunitat científica, hospitals de referència… Tot això combinat amb un ecosistema emprenedor. A banda del Barcelona Tech City, hi ha un ecosistema que floreix i es mou.

Per què el Health Hub es va desvincular del Tech Barcelona?

Col·laborem amb el Barcelona Tech City, treballem amb tothom i així ho farem sempre. Això va de sumar. Però, en aquell moment ens va semblar que aniríem més de pressa per lliure.

“Hauríem de treballar per crear el primer unicorn de salut digital fet a Barcelona”

Com heu viscut la pandèmia?

A nivell de l’activitat física, la pandèmia ha afectat molt. Ara bé, l’ecosistema s’ha accelerat. Les xifres d’inversió del sector s’estan disparant i cada dia s’aixequen més fons d’inversió. S’ha viscut una acceleració general de l’adopció de la tecnologia i la salut és una de les verticals que n’ha sortit més reforçada.

Encara hi ha molt per fer, el despertar es veu amb la maduresa de les empreses que es van consolidant. Com es demostra aquesta consolidació? Amb les rondes d’inversió i el moviment dels diners en el sector. Tant l’aposta des dels fons com les rondes que s’estan aixecant. Va in crescendo… Però, encara necessitem un gran èxit i hauríem de treballar per crear el primer unicorn de salut digital fet a Barcelona. Hauria de ser un objectiu col·lectiu que també ajudaria com a ecosistema.

Alguna startup està a prop d’aquest objectiu?

Encara no. Alguns casos van per aquest camí, però és un posicionament de ciutat i hub.

És el moment de les startups del món sanitari?

Segur! S’està obrint el cel en adopció de la tecnologia. Fa una dècada venia tecnologia a farmacèutiques i asseguradores i no té res a veure amb ara. Ara surten concursos i reptes per resoldre amb idees i solucions concretes. Abans, havies de dir a les grans empreses que els podies resoldre un problema i ara t’expliquen quin problema tenen perquè els hi resolguis.

Arriba la tempesta perfecta de la sanitat

La demanda de la sanitat creix per l’increment i l’envelliment de la població. Per l’exigència del benestar i això va a més. Al mateix temps, tenim un problema importantíssim amb la jubilació del 50% dels professionals sanitaris en els pròxims 10 anys i no ho estem suplint amb nous professionals. A això també s’hi suma la fatiga del coronavirus que provocarà que molts professionals tinguin problemes psicològics o abandonin la professió perquè estan completament esgotats. En un futur no tindrem prou professionals per fer la sanitat que estem fent avui.

“Aquest 2020 hi ha hagut un despertar en salut digital; ara hi ha una aposta decidida”, assegurava a finals d’any.

Els professionals sanitaris tenen formació tecnològica?

És un punt important. Els professionals sanitaris són dels més ben formats, excepte en l’àmbit tecnològic. No tenen cap hora lectiva de tecnologia en una carrera molt llarga. Què passaria si no formessis als directius que estudien a Esade en tecnologia? Encara aniríem amb el paper perquè no se sentirien del tot segurs. Quan venem tecnologia als professionals hi ha un rebuig perquè no se senten segurs i ho entenc. Hi ha un gran gap de formació en tecnologia de la informació de cara al personal sanitari. Des del hub volem ajudar els joves i promoure aquesta formació.

Vostè dirà

Parlem de l’hospital líquid. L’hospital ha de ser un lloc on el procés assistencial no sigui tot físic, sinó que es pugui tractar i interaccionar amb el pacient abans que arribi i monitoritzar-lo des de casa. Per què tenir una persona hospitalitzada si pot estar en observació a casa? Per donar uns resultats s’ha d’anar a l’hospital tot un matí? Per què no enviem un missatge a través de La Meva Salut o qualsevol altra plataforma digital segura? Si estires el fil et surt el nap i trobes que es paga per visita i que si la visita és digital llavors no es paga.

Com és el futur de la salut?

La telemedicina s’imposarà, la intel·ligència artificial aplicarà molts dels processos de telemonitorització en dispositius i serà més habitual del que ara pensem. Moltes tecnologies formaran part del nostre dia a dia.

“Vinod Khosla va dir que el 60% del que fan els metges avui ho farà la intel·ligència artificial demà”

Per exemple?

En un futur pròxim passaràs com a pacient per una eina de triatge d’intel·ligència artificial abans d’accedir a qualsevol professional sanitari perquè aporta valor i té sentit. Ho trobarem natural i hi haurà certes dinàmiques tecnològiques que s’acabaran imposant perquè el sistema no col·lapsi. El sistema actual no és sostenible econòmicament i tampoc és escalable. Saturem urgències de gent no urgent i així no resoldrem el problema.

La col·laboració público-privada pot ajudar?

No ho sé. Jo em poso nerviós perquè sóc enginyer i vaig per feina. Veig coses encallades que no tenen cap mena de sentit i em costa molt d’entendre. La privada va per feina i el sistema públic és molt complex. No el conec prou per dir-te com acabarà.

Quin impacte té la revolució del 5G en salut?

El 5G és una disrupció incremental, però no exponencial. Té avantatges però és aplicable a una sèrie de casos molt concrets. No veig que el 5G aporti res tremendament diferencial ni que tingui un impacte transversal com la intel·ligència artificial o la telemedicina. Això què el pacient està al centre és mentida i el pacient vol una experiència Netflix de la medicina on pugui accedir i gestionar la sanitat des del mòbil.

“Això què el pacient està al centre és mentida i el pacient vol una experiència Netflix de la medicina on pugui accedir i gestionar la sanitat des del mòbil”

La intel·ligència artificial substitueix o complementa els professionals sanitaris?

El Vinod Khosla que és el fundador de Sun Microsystems va ser molt polèmic quan va dir que el 60% del que fan els metges avui ho farà la intel·ligència artificial demà. Això vol dir que es quedaran sense feina? No! Seran molt més eficients, podran atendre més i millor els malalts. És una qüestió d’escala. No té sentit la visió apocalíptica, la tecnologia ve per ajudar els metges i si no ho fa, llavors no passarà. Els metges són els que fan i faran la medicina. És per això que el metge és el primer a qui s’ha de convèncer de què aquesta tecnologia és bona. La intel·ligència artificial no substituirà els metges, els metges amb intel·ligència artificial substituiran els primers. S’ha de portar a la pràctica com amb els cotxes autònoms.

Quedi’s amb un aprenentatge que hagis viscut al llarg de la teva trajectòria.

Si vols innovar en salut digital has de persistir. No passarà demà. És un sector conservador, hiperregulat però val la pena perquè pots ajudar molta gent i això té un gran retorn.

