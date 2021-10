Títol: L’abecedari entremaliat

Escriptor/a: APARICIO CATALÀ, Anna

Editorial: Takatuka

Pàgines: 60

Edat: a partir de 7 anys

Els abecedaris són una mena de llibres que donen molt de joc; tant, que els il·lustradors s’hi estan llençant de valent i en treuen molt partit tot renovant el gènere. Aquest volum n’és una bona prova.

Es tracta, com el subtítol indica, de trobar la paraula intrusa. És a dir: a la plana dreta, plena de petits dibuixos que representen objectes o personatges de tota mena, cal trobar aquell objecte o ninot el nom del qual no comença per la lletra inicial que hi ha a la plana esquerra, amb tipografia majúscula i minúscula, tant en lletra de pal com lligada, a més de fer-ho també amb la grafia del sistema Braille i del sistema Morse (codis alfabètics que s’expliquen a l’apèndix del llibre).

Sembla senzill, oi? I temptador… perquè, grans o petits, gairebé tothom s’hi veu amb cor, d’acabar endevinant que nas s’escriu amb la inicial «n», o que aquell panxut amb trenetes i calces ratllades és l’Obèlix i que, per tant, s’escriu amb la «O» al capdavant… Però puc assegurar que, després de jugar-hi una bona estona, anant endavant i endarrere, hi ha algun objecte que no reeixia a saber si es tractava de la paraula intrusa que cercava o no. I aquí hi ha la gràcia. Per sort, al capdavall del repte hi ha una pàgina amb les respostes correctes.

Recordem que a la revista Cavall Fort hi apareixen sovint concursos d’aquest caire, o sigui que la idea no és nova. Però està tan ben resolta, els ninots són tan variats i procedeixen de tants àmbits temàtics, el pròleg és tan aclaridor, i els apèndixs estan tan ben presentats, que val la pena recomanar aquest abecedari per a major honra i glòria de la llengua catalana.

Teresa Duran Armengol / Clijcat / Faristol