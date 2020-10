Creixement personal: Cabreig de sofà

Més d’una vegada hem vist o sentit alguna notícia que considerem injusta. Ens enfadem, reneguem però acabem acceptant-la. Això es diu: “cabreig de sofà”.

No acostumo a parlar de política però aquesta vegada utilitzaré als polítics com a exemple. No m’importa de quin color o ideologia sigui el govern. L’exemple és perquè se’m comprengui. Va haver-hi un president que va pujar al govern dient que no pujaria l’IVA i va ser votat per això. Va guanyar les eleccions. En entrar en el govern va pujar l’IVA.

Durant molts anys he sentit un refrany que aplica als polítics i que abans aplicava als que només volien un rotllo d’una nit. Aquesta dita popular que ara s’uneix a la paraula polític és: “Prometer hasta meter y después de haber metido nada de lo prometido“.

Ens han fet creure que poden aconseguir el que vulguin i pujar al govern sense complir el que prometen. Pitjor encara, prenen decisions amb les quals la majoria no estem d’acord. I ens enfadem i tenim un cabreig de sofà que acaba així perquè pensem que no podem fer res. Tal vegada hem de començar a pensar que si podem fer coses.

Som molts els que podem unir-nos davant les injustícies. Cal començar a fer-ho. Si la por de perdre el que tens et frena, pensa que tal vegada t’estan traient les coses a poc a poc i al final no tindràs res pel que protestar.

