“Creix” el ministeri de Cultura per a acollir l’Arxiu

Dimensió de l’ampliació de Cultura amb l’Arxiu Nacional i altres espais (Govern d’Andorra)

La ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, ha presentant aquest dijous al matí el projecte d’ampliació de l’antic Hotel Rosaleda, seu actual del Ministeri de Cultura. Tal com ha destacat Riva, la voluntat de l’ampliació respon, d’una banda, a la necessitat de trobar un nou emplaçament per a l’Arxiu Nacional i, de l’altra, a la voluntat de millorar els serveis que ofereix el Ministeri i crear-ne de nous.

“El trasllat de l’Arxiu és una exigència i un compromís que volem honorar i, alhora, l’ampliació de les dependències suposen una solució i una oportunitat, i una inversió sostenible”, ha destacat. En aquesta mateixa línia, la ministra en funcions ha destacat que el projecte presentat també respon a diversos punts del Pla Estratègic de la Cultura 2030.

La presentació del projecte ha comptat amb la participació de la directora de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte, el director de Política Lingüística, Joan Sans, i la directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, que han explicat els canvis en la distribució dels actuals serveis i les possibilitats que ofereix l’ampliació de l’edifici històric.

Així, i entrant al detall, el projecte contempla l’ampliació de de fins a 738 m2 per acollir l’Arxiu Nacional, disposar d’un espai nou per a la creació i la reubicació del Centre de Català d’Encamp. D’aquesta manera s’habiliten un total de tres plantes noves, situades a la façana est de l’edifici històric. L’ampliació de l’edifici ha tingut en consideració l’entorn de protecció del monument que preveia aquesta intervenció i, a més, es guanya un nou accés.

D’aquesta manera, l’Arxiu Nacional repartirà els seus espais entre l’edifici annex que ja té actualment el Ministeri i la planta baixa de la part que el projecte preveu ampliar. Aquesta mesura permet garantir els circuits de treball tècnic i la conservació, resoldre algunes problemàtiques com la manca d’espai per a desenvolupar el treball tècnic de conservació, la dispersió dels serveis, les limitacions de l’espai de consulta i l’atenció al ciutadà. A més, els documents de custòdia de l’Arxiu s’ubicaran en alçada, a l’edifici annex, mentre que la planta baixa del mateix edifici acollirà els diversos espais de tallers de restauració.

Així, a la primera planta del nou annex s’hi ubicarà el Centre de Català d’Encamp, que actualment es troba a l’edifici annex al Ministeri. La nova ubicació, més enllà de guanyar en superfície, permetrà mantenir un accés independent per als usuaris i aprenents, integrar l’aula on es fan les classes a l’espai del Centre de Català, i ampliar els espais amb una mirada pedagògica per a generar accions connectades amb l’experiència de l’aprenentatge de la llengua.

Per últim, la planta baixa acollirà un nou d’espai de creació i d’innovació artístiques. Aquesta nova ubicació servirà per a respondre a demandes del sector, que necessita un espai per a assajos, tant teatrals com musicals, reunions de grups o de reflexió al voltant d’un projecte, tallers o formacions especialitzades.

En relació amb el calendari, han detallat que l’objectiu és que a finals de setembre estigui acabada la intervenció per a la climatització i la instal·lació dels compactes de les reserves de l’Arxiu Nacional, de l’edifici annex existent. D’aquesta manera, durant l’últim trimestre de l’any 2023 es durien a terme la licitació de les obres amb una inversió total de prop d’1,5 milions d’euros.