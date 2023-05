Gastronomia i tradicions d’arreu a la Setmana de la Diversitat Cultural

Imatge d’una edició anterior de la Setmana de la Diversitat Cultural (AndorraCapital)

Les entitats tornaran a sortir al carrer durant la Setmana de la Diversitat Cultural per a mostrar l’àmplia varietat de cultures i tradicions que conviuen a Andorra. Entre el 15 i el 23 de maig la parròquia oferirà un ampli programa d’activitats organitzades pel Comú d’Andorra la Vella per a commemorar el Dia mundial de la Diversitat Cultural pel Diàleg i el Desenvolupament declarat per l’Assemblea general de l’ONU. En aquesta 13a edició participen 23 associacions per a fer possibles unes jornades que inclouran tota mena de propostes: des de gastronomia, fins a xerrades al voltant de la cultura, folklore, música i tradicions.

El dia gran de la Setmana de la Diversitat tindrà lloc el dissabte 20 de maig, quan el centre de la parròquia tornarà a viure una festa al carrer amb la Mostra gastronòmica i de folklore a partir de les 11.30 hores, amb la desfilada de les entitats amb les seves banderes i vestits típics per l’avinguda Meritxell, des de la plaça de la Rotonda fins a la plaça Guillemó.

L’epicentre de l’activitat es traslladarà, doncs, a partir de les 12 i fins a les 18 hores a la plaça Guillemó, on s’han previst actuacions festives diverses: percussions de bombos i tambors, castells amb els Castellers d’Andorra, i danses tradicionals de Portugal, l’Índia, Ucraïna, Filipines, flamenc i de l’Esbart d’Andorra la Vella. També hi haurà una classe de ball caribeny i un espectacle de teatre corporal.

A més, des del migdia i fins a la tarda torna a la mateixa plaça la mostra gastronòmica La diversitat a taula, una de les activitats més esperades i servirà perquè alguns dels col·lectius de residents de països tan diversos com Filipines, Equador, Índia, Perú o Rússia mostrin la seva varietat gastronòmica. L’Orfeó andorrà serà l’encarregat de cloure la jornada amb un concert amb cançons d’arreu del món que tindrà lloc a partir de les 17.30 hores al vestíbul del Centre cultural La Llacuna.





Passeig poètic als passos de vianants del Centre històric

Al llarg de la setmana també s’han previst activitats, que comencen el mateix dilluns amb el Passeig poètic als carrers del centre històric, un projecte que va en la mateixa línia del que es va fer l’any 2019 a Prada Ramon: és un recorregut per les diferents cultures que conviuen a la parròquia a través de versos d’autors d’una vintena de països i que estaran escrits als passos de vianants del barri en les llengües originàries. A l’acció s’uneix l’Associació de comerciants del centre històric decorant els aparadors de les botigues.

A més, el dimarts 16, s’inaugurarà al Centre cultural La Llacuna l’exposició fotogràfica Integrats que consta de 14 instantànies fetes en espais emblemàtics del país i que impulsa el Grup de folklore Casa de Portugal. Per al dimecres 17 s’ha programat la projecció del film Riceboy Sleeps al Teatre comunal i sota el paraigua del Cineclub de les Valls; i el dijous hi ha, al Rusc, un taller de cuina portuguesa per a aprendre a elaborar pataniscas, també amb el Grup de folklore Casa de Portugal.

El diumenge 21 hi haurà a partir de les 12 hores, a la plaça Guillemó, una trobada d’esbarts infantils i juvenils organitzada per l’Esbart dansaire d’Andorra la Vella i que també comptarà amb la participació de dansaires de Sant Julià de Lòria i de Mollet del Vallès.

Per a tancar els actes, el dimarts 23, l’actor, director teatral i escenògraf Joan Anton Rechi oferirà la conferència La diversitat cultural europea a la sala d’actes de La Llacuna i promoguda per la Societat Andorrana de Ciències (SAC).

El programa complet es pot consultar aquí