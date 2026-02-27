Cornella 12è i Gabriel 21è al segon eslàlom FEC de Sugadairakohgen

Els esquiadors del Principat, Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel, han disputat aquest divendres, al Japó, un segon eslàlom Far East Cup (FEC), amb Cornella 12è i Gabriel 21è. La cita ha estat a Sugadairakohgen. Així, Xavier Cornella ha finalitzat en la 12a posició a +1.95 del guanyador, que ha estat l’austríac Christoph Meissl, que s’ha imposat amb un temps total d’1.46.37. Per la seva part, Bartumeu Gabriel ha estat 21è a +6.64 del millor crono.
Demà dissabte tindran entrenament de gegant, amb el diumenge programat dia de descans i començar el segon bloc de curses a Hakuba, amb dues curses de gegant (2 i 3 de març) i altres dues d’eslàlom (4 i 5 de març), totes FEC.