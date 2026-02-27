El Comú d’Encamp demana una planificació per a reduir l’impacte del tancament durant els treballs addicionals a l’RN20 un cop oberta

La carretera RN20 reobrirà el proper 9 de març, un cop finalitzats els treballs d’assegurament del vessant afectat per l’esllavissada del passat 31 de gener tal i com ha informat el Govern i el prefecte de l’Arièja. Els treballs realitzats han permès restablir les condicions de seguretat prèvies a l’incident amb més de set setmanes d’antelació respecte al calendari inicialment previst, fet que possibilita la represa de la circulació sota estrictes mesures de control i protecció.
La cònsol major, Laura Mas, ha agraït “tant al Govern com a l’Estat francès els esforços per a accelerar aquesta reoberta amb tantes setmanes segons el previst en el calendari inicial”.
Segons ha informat tant el Govern com el prefecte de l’Arièja, les intervencions s’han centrat principalment en la zona d’origen de l’esllavissada. Els treballs han consistit en la retirada d’elements inestables i en l’estabilització de dues masses rocoses, amb un volum conjunt aproximat de 100 m³, que han estat assegurades mitjançant cables i ancorades a la paret amb perns. Posteriorment, s’ha intervingut en un bloc rocós de prop de 500 m³. Els estudis tècnics realitzats conclouen que aquest bloc es manté estable en l’actualitat, si bé requerirà estudis i actuacions complementàries a mitjà termini per a garantir-ne la plena seguretat.
En referència a les mesures aprovades per a pal·liar els efectes negatius del tancament val a recordar que els ajuts del Comú d’Encamp es podran sol·licitar a partir del dia 1 de març. Consultar els ajuts.
Mesures de seguretat aplicades
Amb l’objectiu de garantir la màxima seguretat dels usuaris, les autoritats franceses han informat que s’estan instal·lant sensors de moviment per a detectar qualsevol possible desplaçament del bloc rocós. Aquests dispositius estaran connectats a un sistema d’aturada immediata del trànsit mitjançant un semàfor vermell intermitent situat abans de la zona afectada. Així mateix, quedarà prohibida l’aturada de vehicles en tot el tram susceptible de caiguda de blocs.
Un cop finalitzin els estudis complementaris del bloc rocós, serà necessari efectuar un nou tancament temporal de la carretera per a executar les actuacions addicionals que es determinin i procedir a una nova avaluació dels riscos, amb la finalitat d’identificar eventuals inestabilitats que es puguin detectar durant el període de reobertura provisional.
Davant d’aquest fet la cònsol major ha anunciat una “nova convocatòria del Consell Econòmic i Social per a poder treballar, planificar i poder fer una proposta al Govern i a les autoritats franceses perquè aquestes noves afectacions, que hi haurà en un futur per a acabar els treballs, puguin ser en un període que facin la mínima afectació possible a nivell econòmic al Pas de la Casa”.