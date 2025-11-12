La Generalitat inicia la campanya hivernal de les prediccions d’allaus

Com cada temporada hivernal, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat engega les actuacions per tal d’informar a la població que viu o practica activitats a les zones de muntanya del país sobre les condicions de la neu i el perill d’allaus. Així, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) començaa emetre els butlletins de perill d’allaus (BPA) diaris i les notes nivològiques per a informar de l’estabilitat i la distribució del mantell nival al Pirineu de Catalunya.
Les temporades hivernals s’inicien amb les notes nivològiques, on s’informa de la distribució de la neu al terra i de la seva estabilitat. La primera nota d’aquesta temporada es va emetre aquest dimarts. En el moment que hi ha innivació suficient, es comencen a emetre també els butlletins de perill d’allaus (BPA) per a cadascuna de les set zones establertes al Pirineu de Catalunya, de dilluns a dissabte i, usualment, fins el mes de maig.
Dins del BPA, l’usuari troba amb icones i amb text explicatiu el grau de perill d’allaus, a partir d’una escala que va de feble (1) a molt fort (5), el problema principal per allaus, les orientacions i cotes més perilloses, així com la mida de les allaus previstes. Els butlletins proporcionen informació molt rellevant per a la seguretat dels usuaris de la muntanya, atès que els permeten preparar amb antelació les seves sortides i activitats. Les persones interessades es poden subscriure per a rebre directament el Butlletí al seu correu electrònic.
Per a complementar el BPA, l’ICGC du a terme el Servei d’informació de gruix de neu i valoració climàtica diària, l’InfoGruixNEU, per a 8 punts del Pirineu situats per sobre dels 2.000 metres. El servei consisteix en representar diàriament, amb una gràfica, el gruix de neu a terra per a cadascun dels punts i mostrar si la innivació és la normal per les dates, excedentària o, per contra, deficitària. Aquest servei s’inicia l’octubre i finalitza el 15 de juny.
Entre 250 i 300 allaus per temporada
L’objectiu del servei de predicció d’allaus de l’ICGC és informar i conscienciar la població que viu o desenvolupa les seves activitats professionals o de lleure a la muntanya hivernal. Catalunya té 1.300 km2 de terreny allavós i, tot i que cada any és molt diferent, es registren entre 250 i 300 allaus per temporada, segons la Base de Dades d’Allaus de Catalunya.
De mitjana, moren entre 1-2 persones per allaus cada any. Els darrers estudis realitzats per l’Observatori de l’accidentalitat per allaus a Catalunya, on han participat a més de l’ICGC, Mossos d’esquadra, Universitat de Girona i l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, la majoria de morts per allaus és produeixen per allaus de placa en la pràctica d’esquí de muntanya. En més d’un 70% dels casos, la pròpia persona involucrada és qui ha provocat l’allau. Per això també s’informa de l’accidentalitat per allaus i es recomana seguir les indicacions de seguretat que es troben al decàleg de bons hàbits.
Durant la temporada hivernal 2024-2025 es van enregistrar 16 accidents per allaus al Pirineu de Catalunya entre els mesos de febrer i març, distribuïts en els sectors Aran Franja Nord de la Pallaresa, Ribagorçana-Vall Fosca, Vessant Nord del Cadí-Moixeró i el Prepirineu. Malauradament, dos d’aquests accidents van causar dues víctimes mortals.
El grau de perill mitjà de la temporada va estar per sota de l’habitual. L’ICGC recull tots aquests fenòmens, amb el detall d’on es produeixen, a la seva Base de dades d’allaus.
Sistema de predicció i vigilància per allaus
L’ICGC elabora ordinàriament diversos productes i col·labora en diversos protocols de seguretat relacionats amb les allaus, atès que és l’organisme encarregat del sistema de predicció i vigilància per allaus a Catalunya. Així, l’ICGC s’encarrega de la vigilància els set dies i les 24 hores durant la temporada hivernal per a donar compliment al pla Allaucat, informa de la possibilitat de fusió de la neu dins del pla Inuncat i informa dels gruixos de neu a través del servei InfoGruixNeu en el marc del pla Neucat, tots de Protecció Civil.
D’altra banda, l’Institut realitza les prediccions locals per a quatre estacions d’esquí gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i, quan és necessari, dona suport al desencadenament d’allaus de forma artificial.
Per a dur a terme aquestes tasques, els tècnics de l’ICGC realitzen treball de camp i de laboratori, a més de disposar d’una xarxa d’observadors que permet cobrir tot el terreny al Pirineu de Catalunya.