Convocatòria per a realitzar una estada a la Missió Permanent d’Andorra a les Nacions Unides a Nova York

El Govern ha aprovat, a proposta de la titular d’Afers Exteriors, Maria Ubach, la convocatòria del procés de selecció per realitzar una estada formativa a la Missió Permanent d’Andorra a les Nacions Unides a Nova York, de setembre a desembre del 2021. L’Avís es publicarà al BOPA del pròxim dimecres.

Es tracta d’una estada formativa que permet conèixer el funcionament pràctic de la Missió Permanent d’Andorra a les Nacions Unides a Nova York, participant en la seva activitat diària en col·laboració amb el personal diplomàtic. És una oportunitat pels joves andorrans que han acabat la carrera de conèixer de primera mà la feina que efectuen les representacions diplomàtiques d’Andorra davant dels organismes internacionals, participant en les reunions i fent els informes corresponents, ajudant en la preparació de visites i actes oficials, i col·laborant en les diferents tasques que poden sorgir.

Anualment, el Ministeri d’Afers Exteriors selecciona un candidat per realitzar una estada formativa a la Missió Permanent d’Andorra a les Nacions Unides a Nova York, d’una durada mínima de 4 mesos (de setembre a desembre), que es pot allargar segons les necessitats de la Missió i per un període acordat entre les dues parts. El 2020, excepcionalment no es va publicar aquest avís i no es va poder donar aquesta oportunitat a causa de les restriccions provocades per la pandèmia de la Covid-19.