La Capsa d’Ordino guanya el concurs de fotografia «El que no es veu», d’ADJRA, amb 246 vots del públic

L’Associació per la Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA) ha celebrat aquest dijous l’acte d’entrega de premis del concurs de fotografia «El que no es veu», una iniciativa emmarcada dins la campanya de sensibilització i prevenció de l’assetjament escolar que l’entitat desenvolupa al llarg del curs. La primera edició del concurs ha comptat amb una gran participació, amb un total de 53 fotografies presentades. Les obres han abordat temes com la salut mental, la soledat, l’exclusió, la pressió social, les relacions personals i altres situacions que poden afectar el benestar dels joves.
Després d’una primera selecció realitzada per un jurat format per professionals dels àmbits educatiu, social, psicològic i comunicatiu, es van escollir 12 fotografies finalistes. Posteriorment, aquestes fotografies es van sotmetre a una votació popular oberta que va registrar 751 vots, demostrant l’interès i la implicació de la ciutadania en aquesta iniciativa.
Les fotografies guanyadores han estat:
Primer premi: La Capsa d’Ordino – 246 vots
Segon premi: Laura Farreras – 205 vots
Tercer premi: Alba Pérez – 181 vots
Els premis han estat lliurats per representants d’institucions compromeses amb el benestar i la protecció dels infants i joves. El tercer premi, atorgat a Alba Pérez, ha estat entregat per Marc González, conseller del Comú d’Escaldes-Engordany. El segon premi, concedit a Laura Farreras, ha estat lliurat per Cristina Pérez, secretària d’Estat de Salut. Finalment, el primer premi, que ha recaigut en La Capsa d’Ordino, ha estat entregat per Ester Cervera, secretària d’Estat d’Afers Socials.
L’acte també ha servit per a reconèixer la qualitat de les fotografies finalistes. Els nou finalistes restants han rebut un obsequi de reconeixement de mans de Cristina Segura, coordinadora d’Infància i Joventut del Comú d’Encamp, i de Justo Ruiz, representant de la Federació Andorrana de Futbol, en agraïment a la seva participació i a la seva contribució a fer visible una realitat que afecta molts infants i joves.
La presidenta d’ADJRA, Sandra Cano, ha destacat que «tots guanyem quan fem visible allò que no es veu. Tots guanyem quan aprenem a identificar situacions d’assetjament escolar, exclusió o patiment emocional i ens impliquem per a prevenir-les».
Com a continuïtat de la campanya, les tres fotografies guanyadores es transformaran en materials de sensibilització que ADJRA distribuirà durant el proper curs escolar. Les imatges s’incorporaran a etiquetes i altres suports divulgatius amb l’objectiu de continuar transmetent missatges de prevenció, respecte i convivència entre els joves.
ADJRA vol expressar el seu sincer agraïment a totes les entitats, empreses, institucions i professionals que han contribuït a fer possible aquesta primera edició del concurs, pel seu suport mitjançant aportacions econòmiques, donacions de premis i obsequis, cessió d’espais, serveis professionals i col·laboració logística. Sense la implicació de tots ells, aquesta iniciativa de sensibilització i prevenció de l’assetjament escolar no hauria estat possible.
L’entitat també vol reconèixer la implicació de totes les persones participants, dels membres del jurat i de les 751 persones que han participat en la votació popular.
Sobre ADJRA
L’Associació per la Defensa del Jovent en Risc d’Andorra treballa per la prevenció de les situacions de risc que afecten infants i joves, promovent accions de sensibilització, educació i participació que contribueixin a construir entorns més segurs, inclusius i respectuosos.