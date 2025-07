Conveni entre el Govern i la Massana per a fer realitat un nou edifici d’habitatges de lloguer assequible

Xavier Espot i Eva Sansa signant el protocol de cessió gratuïta de la parcel·la on es faran els habitatges (SFGA)

El Comú de la Massana ha cedit una parcel·la al carrer del Pradet del quart de l’Aldosa al Govern perquè hi construeixi un nou edifici i pugui ampliar el parc públic d’habitatge de lloguer assequible amb una trentena de pisos. El cap de Govern, Xavier Espot, i la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, han signat aquest dimarts sobre el terreny el protocol de cessió gratuïta de la parcel·la de 2.394 m2 situada davant de la caserna de Bombers. Ho han fet en presència de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré; així com del cònsol menor de la Massana, Roger Fité.

Xavier Espot ha mostrat la seva satisfacció amb aquesta “nova mostra de col·laboració dels comuns per a donar resposta a la problemàtica de l’habitatge perquè és una qüestió que requereix la implicació del Govern i dels comuns”.

El cap de Govern ha anunciat que per a la construcció i gestió d’aquest edifici l’Executiu emprarà la fórmula de concessió per licitació pública. Serà el primer cop que el Govern opti per aquest model mixt, de col·laboració públicoprivada, per a un projecte que podria estar finalitzat el 2027. De fet, segons ha explicat Espot, la intenció és continuar amb l’estratègia de construccions modulars que permeten accelerar els terminis, com ja s’està fent amb els nous pisos de lloguer assequible de la fase 2 de la Borda Nova, als del Cedre que s’estan construint amb el Comú d’Andorra la Vella, i als de l’avinguda del Pessebre, que es fan amb el Comú d’Escaldes-Engordany.

La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha explicat que el Govern, d’acord amb les necessitats del Comú, es compromet a construir, dins de la parcel·la cedida, a més de l’edifici plurifamiliar d’habitatges, un ascensor i la passarel·la necessària per a connectar aquesta zona amb la part superior de l’Aldosa. En aquest sentit, Sansa ha valorat que, més enllà de complir amb l’objectiu important d’augmentar el parc de pisos a preu assequible, el projecte “anirà en benefici del benestar i de la qualitat de vida dels nostres ciutadans”.

Aquesta és una nova mostra de col·laboració en matèria d’habitatge amb el Comú de la Massana, després que l’any 2023 se signés amb l’anterior corporació comunal un conveni de col·laboració per a la construcció d’habitatges públics destinats a preu assequible al complex immobiliari Ribasol, a Arinsal. El Govern va adquirir els dos immobles per un cost de 5,5 milions d’euros per a adequar 70 pisos que es preveu que estiguin finalitzats al setembre.