Organyà presenta el programa d’actes de la 29a Fira del Llibre del Pirineu

Presentació de la 29a Fira del Llibre del Pirineu (CCAU)

Organyà ja té a punt el programa d’actes de la 29a Fira del Llibre del Pirineu, que tindrà lloc a la vila de les Homilies els dies 5, 6 i 7 setembre. A l’edició d’enguany les homilies modernes seran escrites i llegides per l’escriptor Joan Lluís Lluís i l’activista cultural Jordi Pasques. L’Alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, acompanyat de Josefina Torrent, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) i Joan-Marc Joval, director de Promoció cultural del Ministeri de Cultura d’Andorra, han estat les persones encarregades de presentar la imatge oficial i la programació de la Fira del Llibre del Pirineu en un acte fet aquest dimarts a la sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

La Fira s’iniciarà el divendres, 5 de setembre, al matí, amb la jornada “Com veig la salut del català en el món digital, on Walter Capdevila, creador de contingut, Júlia Fernández, cap de la Biblioteca Nacional d’Andorra i viquipedista en català i Markus Urban, estudiant d’intel·ligència artificial i creador de l’assistent virtual en català per a la gent gran Cati, debatran sobre l’estat actual del català en l’àmbit d’internet i de les noves tecnologies.

La inauguració oficial tindrà lloc a les set de la tarda amb el diàleg “Les primeres paraules en català” que anirà a càrrec de Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Catalunya, Josep Vicenç Mestre Nogué, autor de “Paraules de President. Nació i Estat” i Celestí Vilà, alcalde d’Organyà. A la nit, el grup Terra Escrita, amb la col·laboració de la ballarina Marta Moran, representaran l’espectacle literari “Veus en dansa” i el duet de MAGARI oferirà un concert de música folk tradicional.

Dissabte al matí es farà la recepció a les biblioteques i l’esmorzar literari amb l’homileta literari, i al llarg de tota la jornada se succeiran les presentacions de llibres, els contacontes, la música i l’animació per diversos carrers de la vila. Al migdia prendrà el protagonisme la ja tradicional i esperada Carrerada de Llibres: una filera de persones al costat de la travessera de la C-14 llegint llibres, amb la voluntat de compartir la lectura i de reivindicar el llibre com a font del saber. Al vespre tindrà lloc l’acte central amb la lectura de les homilies modernes a càrrec de les seves autores i el lliurament dels premis literaris “Homillies d’Organyà”, que en aquesta edició han rebut 267 originals, repartits en les set categories.

A la Fira hi participaran amb estand propi 34 editorials i llibreries. L’espai firal estarà situat al centre històric d’Organyà, ocupant la plaça de l’Església, el carrer del Mig i part dels carrers Granada i del Sol. A la plaça també hi haurà l’escenari on tindran lloc la majoria d’actes, mentre que al peu del carrer del Mig s’hi trobarà l’escenari de les activitats adreçades al públic familiar.

Diumenge es durà a terme l’homenatge a Josep Colom Prió i el concert de cloenda a càrrec de Halldor Mar.

Cal fer un esment especial a la voluntat de la Fira de suprimir les barreres de comunicació existents per a les persones sordes i les persones oients, i per això aquest any s’afegirà la interpretació amb llenguatge de signes català a l’acte de cloenda, a més de l’acte de lectura de les noves Homilies i al d’inauguració com l’any passat. Totes les presentacions i activitats en els seus dos escenaris es podran seguir en streaming des dels canals oficials de Youtube de l’Ajuntament i la Fira. La Fira del Llibre del Pirineu és organitzada per l’Ajuntament d’Organyà i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) amb el suport del Govern d’Andorra, l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran i el Departament de Cultura de la Generalitat, a més de la col·laboració de diverses entitats.