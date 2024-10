Consulta popular a Escaldes per a decidir si Sant Miquel d’Engolasters esdevé festiu parroquial

Entrada al Comú d’Escaldes-Engordany (arxiu)

El Comú d’Escaldes-Engordany preguntarà a la ciutadania si vol que el dia de Sant Miquel d’Engolasters (8 de maig) sigui decretat com a festiu parroquial. Ho farà a través d’una consulta popular que es durà a terme la setmana del 18 al 22 de novembre al servei de Tràmits en l’horari habitual d’obertura del Comú (8h-17h i divendres fins les 15h) i els dimecres i dijous l’horari s’ampliarà fins a les 19h per a facilitar la participació.

Tindran dret a vot tots els residents a Escaldes-Engordany, independentment de la nacionalitat, que siguin majors de 16 anys. En total, estaran cridats a les urnes aproximadament 14.500 persones.

La iniciativa sorgeix arran d’una proposta del darrer Consell d’Infants, en el qual, de manera conjunta, els representants de les escoles dels sistemes educatius van proposar que la Diada de Sant Miquel d’Engolasters sigui festiu a la parròquia. Així mateix, també respon a la voluntat de l’equip comunal de promoure la participació ciutadana, donant compliment a un dels seus compromisos electorals.

Tradicionalment, el dia 8 de maig els veïns d’Escaldes-Engordany celebren un aplec a la capella de Sant Miquel d’Engolasters, en la qual se celebra una missa i es reparteix coca i moscatell per als assistents. Malgrat que la documentació existent no permet marcar una data d’inici d’aquesta festivitat, sí que es coneix que la capella data del segle XII i que hi ha documents del mateix segle que parlen d’un poble aplegat al voltant de l’església, que fan creure que Sant Miquel n’era el patró.

A començaments de maig, coincidint aproximadament amb el dia de Sant Miquel, els habitants d’Escaldes-Engordany feien pujar el bestiar als cortals i a les bordes d’Engolasters. Durant la diada, celebraven una missa a la capella i era costum guarnir un pi amb taronges, com si la natura volgués unir-se a la festa protagonitzant un fet insòlit. La saviesa popular deia que el període que va de Sant Miquel de maig a Sant Miquel de setembre es correspon amb el període del bon temps, per això cap als voltants del 8 de maig, els ramats començaven a pujar cap a la muntanya per a passar aquest període de temps.

Equips comunals anteriors ja havien plantejat canvis en aquesta festivitat, ja que antigament havia estat festiu per a tota la població de la parròquia, però els darrers temps només ho era per a l’administració (la comunal i les dependències governamentals ubicades a la parròquia). Finalment, es va decidir eliminar del calendari festiu aquesta data. Ara, la voluntat del Comú és preguntar a la ciutadania si considera que s’ha de recuperar i, en cas afirmatiu, es farà per extensiu a tots els treballadors de la parròquia. Malgrat que la consulta popular no és vinculant, la corporació respectarà el resultat, sigui quin sigui.

També amb la voluntat de fer participar a la ciutadania, es fa una crida perquè totes aquelles persones que tinguin fotografies o vídeos antics de la festivitat les facin arribar al Comú. La voluntat és, d’una banda, guardar-les a l’arxiu com a material històric i, d’altra, fer una exposició a l’entrada de l’edifici de la corporació durant la setmana de la consulta popular amb les imatges seleccionades.