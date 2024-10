Verdú es recupera d’unes molèsties al genoll després d’una caiguda entrenant a Sölden

Joan Verdú a la Copa del Món de Saalbach. Foto: Alain Grosclaude Agence Zoom. Arxiu

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, es troba recuperant-se d’unes molèsties al genoll dret que es va produir el passat dissabte quan entrenava a Sölden (Àustria), escenari de la primera cita de la Copa del Món de gegant, el pròxim 27 d’octubre. L’andorrà va caure durant l’entrenament i va patir unes molèsties que el van obligar a aturar la sessió i tornar a Andorra.

Amb tot, les proves mèdiques descarten una lesió greu ni danys importants, a excepció del cop per l’impacte. Joan Verdú treballa per a estar preparat per a Sölden i iniciar la Copa del Món en les millors condicions possibles, segons assenyalen des de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE).