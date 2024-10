Properes activitats culturals a Andorra i el Pirineu català

Cartell anunciant la presentació del llibre “L’escriptori de la Seu. La recerca de l’avi desaparegut el 36”

L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell informa d’algunes de les activitats culturals programades per a aquesta setmana, tant a Andorra com a municipis urgellencs i Olot. Així, aquest mateix dimecres, 16 d’octubre, a les 18:00 h, a la Biblioteca Nacional d’Andorra, a Encamp, se celebrarà la conferència “Un passeig per la prehistòria antiga d’Andorra”, a càrrec de Cristina Yáñez de Aldecoa. Aquesta activitat està inclosa dins el II Cicle de Xerrades de Tardor organitzat per Velles Cases Andorranes.

D’altra banda, el dijous 17 d’octubre, a les 19:30 h a la Capella de la Immaculada de la Seu d’Urgell, tindrà lloc la presentació del llibre “L’escriptori de la Seu. La recerca de l’avi desaparegut el 36”, a càrrec de Pau Chica i de Salvador Sabrià, autor del llibre.

Així mateix, el divendres, 18 d’octubre, a les 19:00 h a la Sala Polivalent de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, s’impartirà la conferència “De l’Urgellet al Pallars: estudi geogràfic dels camins històrics”, a càrrec de Carlos Guàrdia Carbonell. Aquesta activitat està inclosa dins del cicle “Desenterrant el Passat”.

Finalment, el dissabte, 19 d’octubre, durant tot el dia a l’Espai Cràter d’Olot, es duran a terme les 21es Trobades Culturals Pirinenques, “Conflictes bèl·lics al Pirineu”, amb un total de 36 comunicacions de diferents àmbits temàtics i geogràfics, diverses de les quals directament relacionades amb l’Alt Urgell. Durant les Trobades es presentarà el llibre “La protecció del territori pirinenc”, que recull els continguts presentats a l’anterior edició de les Trobades, que es va celebrar el 28 d’octubre de 2023 a Sant Pere de Rodes. Es pot trobar el programa complet de comunicacions a l’enllaç següent: https://sac.ad/esdeveniment/21es-trobades-culturals-pirinenques.