Plànol indicant els àmbits d’actuació (Govern.cat)

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu ha aprovat la modificació de les normes subsidiàries de planejament per a la qualificació d’un aparcament i equipaments públics al sud-est del nucli d’Espot, al Pallars Sobirà. “El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és una eina imprescindible per a la preservació del medi i la biodiversitat del nostre territori”, ha exposat la consellera catalana de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque i Sureda, qui ha afegit que “millorar i incrementar el potencial dels nostres parcs nacionals és un dels temes cabdals d’aquesta legislatura”.

Aquesta proposta, engegada l’any 2006, possibilita la construcció del nou centre d’interpretació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici al nucli d’Espot. Tanmateix, a l’aprovació d’aquesta iniciativa s’hi ha sumat l’adaptació del planejament actual a les normes del Pla director urbanístic (PDU), el qual exposa una revisió dels terrenys que no són sostenibles als municipis de l’Alt Pirineu.

La voluntat del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, així com la de l’Ajuntament d’Espot -qui ha promogut i tramès la proposta-, és recuperar el projecte i construir, finalment, aquest centre d’interpretació. “Aprovem aquesta iniciativa vint anys després de la seva proposta inicial”, ha explicat la consellera Paneque. “El Govern de Catalunya apostem per aquest nou centre d’interpretació que serà de gran utilitat ja que, a més de facilitar i posar a l’abast de tothom la informació necessària sobre el Parc, permetrà un accés més fàcil per als visitants”. Els terrenys on anirà situat el centre tenen una superfície de 4.246 m2 i són de titularitat pública. D’aquests, 1.800 m2 es destinaran per l’equipament cultural, i 2.446 m2 seran per l’aparcament.

Segons s’indica en el certificat adjunt del director-conservador del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l’Organismo Autónomo Parques Nacionales, del Ministeri espanyol per a la transició ecològica i el repte demogràfic del govern estatal, finançarà la redacció del projecte i les obres de construcció del nou centre de visitants d’Espot. A més, un cop finalitzades les obres, es realitzarà una cessió d’aquest centre al Parc Nacional, qui serà l’encarregat de la seva gestió i manteniment.