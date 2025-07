Coberta del llibre “No ens diguis que és impossible”, de Maria Tikas

Títol: No ens diguis que és impossible

Autora: Maria Tikas

Pàgines: 208

Editorial: Edicions62-barça Books

Per fi, la història recent i els secrets de l’èxit de l’actual Dream Team femení del Barça, narrat per les seves pròpies protagonistes.

L’equip que ho va canviar tot

Un dia després de guanyar la primera Champions, l’Alexia Putellas va dir a un membre de l’staff que havia definit aquella fita a Göteborg com «l’impossible»: «No ens diguis que és impossible, que ho fem». No hi ha cap frase que pugui definir millor aquesta història. La d’un equip que ho ha canviat tot dins i fora del camp. La d’un equip que va transformar una derrota «humiliant», tal com l’expliquen en aquestes pàgines, a Budapest, en l’èxit més gran de tots.

Darrere d’aquesta història que tothom coneix com comença i com acaba, hi ha un «això no pot tornar a passar», un «no hi ha distància», un «estripeu-ho tot», un «tornarem», un «no vull que sigueu amigues» o un «ara no els podem fallar».

Els records, els secrets i les anècdotes fins ara inèdites de les jugadores i els entrenadors que l’han escrit i que recull aquest llibre en boca seva fan que aquesta història sigui ja un tresor per sempre, etern, com aquest equip.

