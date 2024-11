Consternació per la mort de Xavier Fernàndez “Sinquede”

Xavier Fernández Hermoso “Sinquede” (imatge del compte de Facebook: Sisquet de Cal Sinquede)

Gran consternació a mesura que molts dels seus coneguts van coneixent la notícia. La mort de Xavier Fernández Hermoso ha agafat per sorpresa a tothom qui el coneixia malgrat ser públic el seu delicat estat de salut. “Sinquede”, com popularment era conegut, ha mort aquesta matinada a l’Hospital de Meritxell. Els darrers dies va patir un infart, per la qual cosa va ser traslladat a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona on el van poder tractar de l’afectació cardíaca.

Un cop estabilitzat va tornar al Principat per a ser ingressat a l’Hospital de Meritxell, però, aquesta matinada el seu cor deia prou. Xavier Fernández “Sinquede” era una persona molt coneguda a Andorra per la seva vessant polifacètica: antic treballador de banca, vinculat al món del teatre, emprenedor gastronòmic…

En les properes hores es donaran a conèixer els detalls del seu funeral que tindrà lloc aquest divendres.