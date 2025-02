Títol: La vida breve

Durada: 30 minuts

Gènere: Comèdia

Creació: Cristóbal Garrido, Adolfo Valor

Intèrprets: Carlos Scholz, F. Javier Gutiérrez, Alfredo Armenteros

Temporades: 1 Capítols: 6

Plataforma: Movistar +

Luis, un jove príncep espanyol del segle XVIII, és a punt de fer front a grans transformacions a la seva vida: l’han compromès amb una cosina que no coneix i està destinat a heretar el tron ​​d’Espanya. El que hauria de ser un moment feliç per a qualsevol hereu al tron ​​es converteix en un desafiament complex per a Luis, que ha de bregar amb un entorn familiar complicat i ple de tensions polítiques.

Amb una dona rebel, Luisa d’Orleans, que es resisteix a les convencions, un pare alienat, Felip V, la inestabilitat mental del qual afecta el regne, i una madrastra intrigant, Isabel de Farnesio, que conspira per a mantenir la seva influència, Lluís I inicia el seu regnat entre conflictes personals i polítics.





Per Sensacine