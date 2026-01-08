Consells per a respectar la privacitat i la intimitat en l’ús de drons

Ja fa unes setmanes, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha difós un vídeo divulgatiu amb consells i recomanacions per a fer un ús adequat de drons pel que fa al respecte a la privacitat i intimitat de terceres persones, davant l’ús cada vegada més popular d’aquest tipus de dispositius, sobretot en àmbits com la filmació, la cartografia, la videovigilància, i l’ús recreatiu.
En aquest sentit, segons les últimes dades publicades, al final de 2024 hi havia registrats a tot l’Estat espanyol 119.712 operadors de drons, un 27 % més que l’any anterior. D’aquests, el 8,2 % es troben a Catalunya. A més, des de l’entrada de la normativa europea (any 2022) fins al 2024, s’han emès 221.340 certificats de formació per a pilots de drons a tot l’Estat espanyol.
En aquest context, el vídeo recorda que la gravació amb drons pot afectar el dret de les persones a la protecció de dades, la intimitat i l’honor. La precisió d’aquests aparells permet captar des de cares clarament recognoscibles, fins a veus, matrícules i espais privats que identifiquen persones.
Així, l’APDCAT recorda que la normativa de protecció de dades s’aplica si les imatges permeten identificar les persones i no se’n fa un ús estrictament domèstic. Per tant, la normativa de protecció de dades s’aplica en difondre les imatges a internet i compartir-les a xarxes socials.
Per tal d’evitar possibles sancions i perjudicis a tercers, l’Autoritat recull de manera sintètica aquests cinc consells indispensables:
- Comprovar abans si cal una autorització per a fer volar el dron, d’acord amb la normativa específica (espais naturals, espais amb restriccions aèries…).
- Gravar prioritàriament en espais i moments poc concorreguts, a prou distància, o amb una resolució que no identifiqui clarament les persones, i pixelar les parts que surtin terceres persones.
- Evitar compartir imatges d’altres a internet o xarxes socials si s’hi poden identificar clarament i la seva aparició no és merament accessòria.
- En cas de publicar imatges d’altres que siguin clarament recognoscibles i no siguin accessòries, caldrà comptar amb el seu consentiment.
- En cas d’utilitzar el dron per videovigilància, caldrà col·locar un cartell informatiu visible perquè les persones en siguin conscients, indicant l’organisme responsable de tractar les imatges.
