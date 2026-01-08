Ho sabies? La nictofòbia: la por irracional a la foscor

By:
On:
In: Món
Un noi amagat sota del llit amb una llanterna (Getty Images)
Un noi amagat sota del llit amb una llanterna (Getty Images)

La nictofòbia és un tipus de trastorn d’ansietat caracteritzat per una por intensa i desproporcionada a la foscor o a la nit. Tot i que és una reacció relativament comuna en la infància, esdevé un problema clínic quan aquesta por persisteix en l’edat adulta o interfereix significativament en la vida quotidiana.

Les persones que pateixen nictofòbia experimenten una ansietat elevada o, fins i tot, atacs de pànic quan es troben en llocs foscos o quan anticipen haver de fer-ho. Aquesta reacció pot anar acompanyada de símptomes físics com ara palpitacions, dificultat per a respirar, tremolors, suor excessiva o sensació de pèrdua de control.

En molts casos, la foscor es percep com una amenaça perquè redueix la visibilitat i desperta la imaginació o records de situacions negatives viscudes. Això pot conduir a conductes d’evitació, com evitar sortir de nit, deixar llums enceses per a dormir o sentir-se insegur en espais tancats i poc il·luminats.



Les causes de la nictofòbia poden ser diverses:

  • Experiències traumàtiques relacionades amb la foscor (per exemple, haver patit un ensurt o una agressió en un lloc fosc).

  • Aprenentatge per observació, com veure altres persones reaccionar amb por a la foscor.

  • Factors evolutius, ja que en temps antics la foscor podia representar un perill real (animals salvatges, falta de protecció).

  • Factors genètics o biològics, que poden predisposar algunes persones a desenvolupar trastorns d’ansietat.

La nictofòbia, com altres fòbies específiques, pot tractar-se amb èxit mitjançant teràpia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]