El Consell de Ministres ha aprovat el títol estatal del bàtxelor en finances i comptabilitat. Aquesta nova titulació de bàtxelor en finances i comptabilitat ha de permetre als titulats treballar en diversos àmbits vinculats a la consultoria, la planificació i execució comptable i financera, la fiscalitat, l’elaboració i seguiment de plans de negoci, la gestió de pressupostos, entre d’altres, per a la presa de decisions en entorns empresarials o en altres tipus d’organitzacions públiques o privades.
Aquest nou títol de bàtxelor estatal s’ha creat a instància de la sol·licitud efectuada per la UNIPRO Universitat Digital, la qual té la voluntat d’afegir-lo a la seva oferta formativa en els pròxims cursos acadèmics.