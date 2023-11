Consells per a deixar de fumar

Una persona oferint tabac a una altra que el rebutja (Getty images)

Deixar de fumar és un repte difícil, però amb voluntat, determinació i el suport adequat, es pot aconseguir i, d’aquesta manera, millorar la teva salut. Aquests que proposem, són alguns consells per a ajudar-te en aquest procés:

Estableix una data per a deixar-ho i compromet-te amb aquesta data.

Comunica-ho als altres: Informa familiars, amics i companys de treball sobre la teva decisió perquè puguin donar suport i comprendre’t quan estiguis passant per moments difícils.

Cerca suport: Uneix-te a un grup de suport per a deixar de fumar o busca l’ajuda d’un terapeuta o un coach especialitzat. Parlar amb altres persones que han passat pel mateix, pot ser molt útil.

Identifica les teves raons: Pensa per quina raó vols deixar de fumar. Les raons personals i de salut poden ser una motivació poderosa.

Allunya’t dels llocs i situacions que et temptin a fumar, com ara bars o esdeveniments on es fumi.

Troba substituts: Tria alternatives saludables quan tinguis l’impuls de fumar. Això pot incloure pastilles de nicotina, xiclets, snacks sans o beure aigua.

Fes exercici: L’activitat física redueix els antògens i millora l’estat d’ànim.

Intenta canviar les rutines que et porten a fumar, com ara prendre el cafè o fer una pausa. Pots optar per fer una altra cosa, com ara prendre una infusió o fer una passejada.

Prepara’t per als desitjos: Les ganes de fumar poden ser intenses, però solen passar en pocs minuts. Troba maneres de distraure’t, com ara respirar profundament o comptar fins a 10.

És normal tenir recaigudes en el camí. No et castiguis si recaus, simplement aprèn de l’experiència i tira endavant el teu compromís de deixar de fumar. Sigues positiu.

Estableix metes i recompenses per a tu mateix a mesura que aconsegueixis passar temps sense fumar. Això pot motivar-te a continuar endavant.

Si ho trobes massa difícil per a fer-ho tu sol, parla amb el teu metge. Hi ha medicaments i teràpies disponibles que poden augmentar les teves possibilitats d’èxit en deixar de fumar.