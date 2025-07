Consell General: Visita oficial del president de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa

Theodoros Rousopoulos, Carles Ensenyat i Sandra Codina (Consell General)

El Consell General ha rebut, aquest divendres al matí, la visita del president de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), Theodoros Rousopoulos. El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han estat els encarregats de rebre a Rousopoulos a la porta de la Casa de la Vall, acompanyats pels membres de la delegació andorrana a l’APCE, Berna Coma, Cerni Escalé, Susanna Vela i Meritxell Alcobé.

El president de l’APCE ha signat el Llibre d’Or i, posteriorment, s’ha dirigit a l’hemicicle, on s’ha fet un acte oficial on el president de l’APCE s’ha pogut dirigir als consellers generals, el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor.

En primer lloc, ha intervingut el síndic general, que ha destacat el paper clau del Consell d’Europa en un dels moments més importants de la història andorrana, com va ser l’aprovació de la Constitució el 1993. Ensenyat també ha remarcat que la delegació andorrana a l’Assemblea Parlamentària és una de les més actives del Consell General, “per això és un honor rebre el president de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i fer-ho aquí, al Consell General, el cor de la democràcia andorrana”.

Per la seva banda, Rousopoulos ha remarcat que “la veu d’Andorra al Consell d’Europa ha estat sempre forta i clara”, explicant que la contribució andorrana durant la seva presidència al Comitè de Ministres el 2013 va aportar una de les eines més vitals del Consell d’Europa, com és la Referència Marc de competències per a la cultura democràtica. El president de l’APCE ha assegurat que “aquesta no és una contribució menor, és un llegat”.

Finalment, Rousopoulos s’ha reunit amb els membres de la delegació andorrana a l’APCE abans de continuar la seva visita pel Principat.