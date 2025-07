Dues persones mortes en un xoc frontal a Tremp

Foto exterior de l’edifici de l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp (Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran)

Dues persones han mort aquest aquest divendres arran d’un xoc frontal entre dos vehicles a la carretera C-1412b, al terme municipal de Tremp. Els fets han passat a l’altura del quilòmetre 54,4 d’aquesta via. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís pocs minuts després de les deu del matí. Per causes que s’estan investigant, ha tingut lloc una topada entre un totterreny i un turisme. Com a conseqüència del xoc, el conductor del 4×4 ha mort a l’instant, mentre que la conductora de l’altre automòbil ha resultat ferida crítica, segons la primera avaluació que n’ha fet el SEM i, finalment, ha perdut la vida al migdia, després que l’havien traslladat a l’Hospital del Pallars.

Per aquest accident s’han activat diverses patrulles de Mossos, quatre dotacions de Bombers, dues unitats terrestres i l’helicòpter del SEM, que tot i l’assistència no ha pogut salvar la vida de la dona que havia quedat en estat crític.

Aquest ha estat el segon accident mortal en menys de 24 hores a la demarcació de Lleida, després del que hi va haver ahir dijous, al vespre, a Puigverd de Lleida (Segrià). Amb aquestes dues víctimes ja són 73 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2025, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).