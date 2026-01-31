Conferència “Vida després de la vida”, de l’Associació Marc GG, divendres vinent

El proper divendres, 6 de febrer, a les 20 hores, l’Associació Marc GG d’ajuda mútua per una pèrdua organitza una conferència amb la Dra. Luján Comas, metgessa especialitzada en anestesiologia i reanimació, i el Dr. Xavier Melo, investigador i president de la Fundació Icloby, que presentaran estudis de recerca clínica real sobre experiències properes a la mort i estat de consciència en mort clínica.
La conferència amb el títol de “Vida després de la vida” vol ser una xerrada rigorosa, científica i oberta a la reflexió i tindrà lloc a la sala del Prat del Roure del Comú d’Escaldes-Engordany.