El Grup de Recerca de Cerdanya arrenca la temporada musical amb una estrena mundial

El Grup de Recerca de Cerdanya estrena la temporada musical aquest diumenge vinent, 1 de febrer, amb un concert de Dmitry Yablonsky (violoncel) i Laia Martin (piano). L’acte, que tindrà lloc a les sis de la tarda, es farà a la Sala de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà i suposarà l’estrena mundial de la Sonata-Fantasia per a violoncel i piano número 2 “Abraham”, del compositor Baruch Berliner, una obra de llenguatge tonal amb motius temàtics que enllacen els quatre suggerents moviments que la componen.
Baruch Berliner, doctorat en matemàtiques i autor de gairebé 1.000 poesies publicades en alemany i 3.000 en hebreu, també ha escrit, entre altres, la trilogia Gènesi, dos concerts per a violí, dos concerts per a piano, dos concerts per a violoncel, un concert per a viola i un concert per a clarinet. El compositor va néixer el 1942 a Tel-Aviv, a Israel, que llavors era Palestina. Els seus pares van fugir el 1937 del règim nazi d’Alemanya. De nen, va viure la cultura de Viena, amb la influència de Johann Strauss, Franz Lehar i Emmerich Kalman. Entre els seus professors destaca Oeden Partos, un dels grans compositors israelians.
Berliner va retornar a Israel amb la seva família el 1990 i va treballar fins a la seva jubilació, el 2007, com a Investigador Associat Principal i president del Comitè Científic al Centre d’Assegurances Erhard, a la Facultat d’Administració de la Universitat de Tel-Aviv. El 1992 va conèixer el gran músic Naüm Slutzker i va retornar als estudis musicals intensius. Li va mostrar a Naüm el seu quadern de música i això va provocar la composició del poema simfònic “Gènesi”. Durant trenta anys de cooperació, Baruch i Naüm es van fer amics íntims i, a més a més, Naüm va ser el productor de diversos projectes conjunts.