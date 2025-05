El Dr. Jordi Reviriego durant la seva intervenció (Consell General)

Amb motiu del Dia Internacional contra l’LGBTI-fòbia, que se celebra el 17 de maig, el Consell General ha acollit, aquest divendres a la tarda, la conferència “Ser trans o no ser trans, aquesta no és la qüestió”, a càrrec del Dr. Jordi Reviriego, metge del Servei de Trànsit de l’Institut Català de la Salut. Reviriego és un metge especialista en l’atenció a les persones trans, des de l’any 2016 ha escoltat més de 7.000 relats de persones trans, el que li ha servit per a poder arribar a la conclusió que “per a entendre la realitat de les persones trans s’han d’entendre primer les pròpies, ja que viuen amb els mateixos conflictes que les persones cis”.

Sobre aquest fet, ha incidit en el fet que com a societat “hem normalitzat ajudar a les persones cis amb els seus cossos amb operacions d’estètica, però ho criminalitzem amb les persones trans”. En aquest sentit, ha detallat que com a societat “acceptem amb total normalitat les operacions normatives” (augment o disminució de pits en una dona per motius estètics o de salut, per exemple), però “critiquem la mateixa operació en una persona trans”.

Al llarg de la seva ponència, Reviriego ha reflexionat sobre “què ens aporten les persones trans a la societat” i la conclusió ha estat contundent “expandeixen les possibilitats corporals i de viure el gènere amb més llibertat”. Un gènere que ha recordat “és una construcció social que s’imposa des de ben petits”.

Per a acabar, ha remarcat que “les persones trans demanen el seu dret a existir i a ser. Poder tenir documentació que els identifiqui correctament, ser escoltats i tenir veu pròpia”. En definitiva, “demanen els mateixos drets que la resta de la societat”, ha conclòs.