Unides en la la fibromiàlgia

Roser Rodríguez Jerez

Les dues cares de la fibromiàlgia ens ensenyen, precisament, dos camins: viure amb el dolor o bé actuar canviant el nostre estil de vida. El meu cos és l’única llar que tinc en aquesta vida. Avui trio cuidar-lo, no per estètica, sinó per respecte. Moure’m, alimentar-me bé, descansar, escoltar allò que pot necessitar és la forma més bàsica i més poderosa del propi amor.

Una vida amb dolor és un gran desafiament, però no és el teu dolor allò que et defineix. És la teva valentia, les teves ganes de continuar lluitant. També en aquells dies en què sents que no pots donar més, però, tot i així, continues.

Per a tu, que lluites cada dia amb el dolor crònic:

Sé que hi ha dies en què el sol fet d’aixecar-te ja és una victòria.

Dies en què el cos pesa més que mai, i cada moviment sembla un repte.

No estàs exagerant.

No estàs sent feble.

Estàs vivint una batalla que molts no poden o saben veure, però que tu enfrontes amb una força silenciosa i admirable.

No has de somriure tot el temps.

No heu de justificar el vostre cansament.

No t’has de comparar amb el teu “jo” d’abans.

El que és important no és ser el d’abans, sinó trobar noves maneres de ser tu, aquí i ara.

Recorda: descansar també és avançar. Escoltar el teu cos no és rendir-se, és saviesa.

I cada petit èxit, aixecar-te, sortir, somriure, demanar ajuda, esdevé una prova de la teva valentia.

No estàs sol. No estàs sola.

Crec que hi ha llum, fins i tot, els dies més ennuvolats.

Avui fes el que puguis. I si això és simplement respirar i seguir aquí, això ja és més que suficient.

Recorda que fins i tot en els moments més difícils, hi ha una oportunitat per a créixer i transformar-te.

Si et sents en ruïnes, recorda: les ruïnes són el camí cap a la transformació. Som històries, no diagnòstics.

La fibromiàlgia pot ser part de la nostra vida, però no és allò que ens defineix. No som només un diagnòstic, ni una llista de símptomes. Som força, som somnis, som moments que ens construeixen dia a dia.

Cadascú de nosaltres té una història única, plena de lluites, aprenentatges i triomfs. No permetis que una etiqueta esborri la teva essència. Perquè més enllà del dolor, seguim brillant, creant, estimant i deixant empremta en aquest món.

Avui recorda: ets més forta del que creus i més valuosa del que imagines.

Tu marques el ritme, no la malaltia.