La Cerdanya estrena el seu Casal Comarcal de Gent Gran

Inauguració del nou Casal Comarcal de Gent Gran de la Cerdanya (RàdioSeu)

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha inaugurat aquesta setmana el nou Casal Comarcal de la Gent Gran, un projecte destinat a “oferir un espai de trobada, relació i activitats per a les persones grans de tota la comarca”. L’espai està ubicat a la plaça del Rec de Puigcerdà, just al costat de l’edifici del Consell, i ja ha obert portes.

L’equipament compta ja amb una dinamitzadora social i comunitària que gestiona les activitats que s’hi ofereixen al llarg de la setmana. De fet, el servei funcionarà els set dies de la setmana, de dilluns a diumenge. D’octubre a març estarà obert de 10 a 13 h i de 15 a 19 h, i d’abril a setembre de 10 a 13 h i de 16 a 20 h. La dinamitzadora social hi serà de dimarts a dissabte.

Per tal de facilitar l’accés al casal a tots els veïns i veïnes de la Cerdanya, el Consell ofereix targetes T10 subvencionades per al bus interurbà, aprofitant la línia regular de la solana i l’obaga. Alhora es treballa per a oferir solucions alternatives de transport per als municipis que no disposen d’aquesta línia de transport públic, “amb l’objectiu que cap persona gran quedi exclosa de l’accés al servei”, expliquen.

L’acte d’inauguració va comptar amb una gran assistència de públic i autoritats, fet que va deixar petit l’espai del nou casal. El president del Consell, Isidre Chia, va destacar el compromís de l’ens amb el benestar de la gent gran. I la vicepresidenta, Cristina Rotellà, va explicar el funcionament del nou equipament i la programació prevista. Chia hi va afegir que el projecte d’ampliació del local, que permetrà disposar de 300 m² d’espai interior, inclourà una zona enjardinada exterior tancada, amb taules, bancs i pistes de petanca, per a fomentar l’activitat física i el lleure en un entorn agradable.

La delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, va intervenir-hi també per a fer valer el projecte, destacant la priorització de les inversions del PUOSC en benefici del col·lectiu de la gent gran, per davant d’altres necessitats. I els representants de l’Associació d’Avis de la Cerdanya van agrair públicament el projecte al Consell Comarcal i van lliurar un obsequi a Isidre Chia. Posteriorment, es va fer el tall de cinta inaugural amb la col·laboració de les autoritats assistents, donant protagonisme a les persones grans, a més de descobrir-se la placa inaugural.