Concòrdia i PS, podrien anar plegats en unes eleccions generals anticipades

Segons publica aquest dimarts RTVA les formacions polítiques de Concòrdia i del Partit Socialdemòcrata (PS) treballen en la possibilitat d’anar plegats en les llistes territorials d’unes possibles eleccions generals anticipades. Així ho asseguren fonts relacionades amb el partit liderat per Cerni Escalé. Així, el president del grup parlamentari Concòrdia afegeix que podrien presentar candidatures a totes les parròquies i veuen molt possible guanyar-ne almenys a tres.
Asseguren que estan preparats per si el cap de Govern decideix escurçar la legislatura i convocar comicis abans de temps, el que veuen molt segur, ja que “l’Executiu no se n’ha sortit amb la despenalització de l’avortament i el referèndum sobre un Acord d’associació“.