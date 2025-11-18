A judici un home acusat d’abusar sexualment de la parella, contra la seva voluntat, al Pallars Sobirà

L’Audiència de Lleida jutjarà dimarts vinent, dia 25 de novembre, un home acusat d’abusar sexualment de la parella, contra la seva voluntat, al Pallars Sobirà. La fiscalia addueix que l’octubre de 2021 la va agredir físicament i que, uns dies abans, li havia introduït els dits a la vagina mentre dormia. Arran d’aquells fets, el jutjat va acordar una ordre d’allunyament i de comunicació.
Tot i que la víctima no ha demanat cap indemnització pels fets, la fiscalia sol·licita 6 anys de presó, a banda de 6 anys de llibertat vigilada i la prohibició d’aproximació i de comunicació amb la dona durant 10 anys, per un presumpte delicte d’abús sexual. De la seva part, l’acusació pública demana 11 mesos de presó per un suposat delicte de maltractament, a més de la privació de tinença i ús d’armes durant 2 anys i de la prohibició d’aproximació i de comunicació durant 3 anys.